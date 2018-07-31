Vida ile ilgilenen kulüplerden biri de Liverpool'du. İngiliz ekibinin hocası Klopp, transferle ilgili konuştu.
Vida ile ilgilenen kulüplerden biri de Liverpool'du. İngiliz ekibinin hocası Klopp, transferle ilgili konuştu. Alman çalıştırıcı, "Defansa takviye yapmayacağız. Şu anda buna ihtiyacımız yok" dese de "Ama transfer döneminin kapanmasına 12 gün var. Şimdi hayır desem de yarın ne olacağını bilemiyorum" ifadelerini kullanarak transfere açık kapı bıraktı.
ŞİMDİ DE LYON PEŞİNDE
Domagoj Vida için Fransa'dan bir iddia daha geldi. sport. fr sitesi, Hırvat savunmacıya Olimpik Lyon'un talip olduğunu duyurdu. Haberde oyuncuyla PSG ve Monaco'nun da ilgilendiği hatırlatıldı ve 3 kulüpbün yarıştığı ifde edildi. Beşiktaş, Lyon'a en son Marcelo'yu satmıştı.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Klopp'tan Vida'ya açık kapı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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