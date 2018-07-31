Vida ile ilgilenen kulüplerden biri de Liverpool'du. İngiliz ekibinin hocası Klopp, transferle ilgili konuştu. Alman çalıştırıcı, "Defansa takviye yapmayacağız. Şu anda buna ihtiyacımız yok" dese de "Ama transfer döneminin kapanmasına 12 gün var. Şimdi hayır desem de yarın ne olacağını bilemiyorum" ifadelerini kullanarak transfere açık kapı bıraktı.



ŞİMDİ DE LYON PEŞİNDE

Domagoj Vida için Fransa'dan bir iddia daha geldi. sport. fr sitesi, Hırvat savunmacıya Olimpik Lyon'un talip olduğunu duyurdu. Haberde oyuncuyla PSG ve Monaco'nun da ilgilendiği hatırlatıldı ve 3 kulüpbün yarıştığı ifde edildi. Beşiktaş, Lyon'a en son Marcelo'yu satmıştı.