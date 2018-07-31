Klopp'tan Vida'ya açık kapı! – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'tan 'ya açık kapı!

    Klopp'tan Vida'ya açık kapı!

    ile ilgilenen kulüplerden biri de 'du. İngiliz ekibinin hocası , transferle ilgili konuştu.

    ile ilgilenen kulüplerden biri de 'du. İngiliz ekibinin hocası , transferle ilgili konuştu. Alman çalıştırıcı, "Defansa takviye yapmayacağız. Şu anda buna ihtiyacımız yok" dese de "Ama döneminin kapanmasına 12 gün var. Şimdi hayır desem de yarın ne olacağını bilemiyorum" ifadelerini kullanarak transfere açık kapı bıraktı.

    ŞİMDİ DE LYON PEŞİNDE
    Domagoj Vida için 'dan bir iddia daha geldi. sport. fr sitesi, Hırvat savunmacıya Olimpik 'un talip olduğunu duyurdu. Haberde oyuncuyla ve Monaco'nun da ilgilendiği hatırlatıldı ve 3 kulüpbün yarıştığı ifde edildi. , Lyon'a en son Marcelo'yu satmıştı.

    1. 31.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Klopp'tan Vida'ya açık kapı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN