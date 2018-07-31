Kagawa adım adım Beşiktaşa - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Kagawa adım adım Beşiktaş'a

    31 Temmuz 2018 Salı, 00:23:39 Güncelleme: 00:24:02
    Kagawa adım adım Beşiktaş'a
    • 1
    • 8
    Kagawa adım adım Beşiktaşa

    Beşiktaş transfer listesinde yer alan Kagawa için ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor.

    Kagawa adım adım Beşiktaş'a
    • 2
    • 8
    Kagawa adım adım Beşiktaşa

    Alman kulübü yeni sezonda Japon futbolcuyu kadrosunda düşünmediğini açıkladı.

    Kagawa adım adım Beşiktaş'a
    • 3
    • 8
    Kagawa adım adım Beşiktaşa

    Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlı yönetimin 2 gün içinde Kagawa için Dortmund'un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    Kagawa adım adım Beşiktaş'a
    • 4
    • 8
    Kagawa adım adım Beşiktaşa

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 10 numara pozisyonu için düşündüğü transfer listesinde ilk sırada yer alan Japon Kagawa konusunda Alman kulübüne 2 teklif sunulacağı ifade ediliyor.

    Kagawa adım adım Beşiktaş'a
    • 5
    • 8
    Kagawa adım adım Beşiktaşa

    Alman kulübüne Kagawa için önce satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN