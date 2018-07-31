Kagawa adım adım Beşiktaşa - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Kagawa adım adım Beşiktaş'a
31 Temmuz 2018 Salı, 00:23:39
Güncelleme: 00:24:02
Kagawa adım adım Beşiktaş'a
Beşiktaş transfer listesinde yer alan Kagawa için ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor.
Kagawa adım adım Beşiktaş'a
Alman kulübü yeni sezonda Japon futbolcuyu kadrosunda düşünmediğini açıkladı.
Kagawa adım adım Beşiktaş'a
Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlı yönetimin 2 gün içinde Kagawa için Dortmund'un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Kagawa adım adım Beşiktaş'a
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 10 numara pozisyonu için düşündüğü transfer listesinde ilk sırada yer alan Japon Kagawa konusunda Alman kulübüne 2 teklif sunulacağı ifade ediliyor.
Kagawa adım adım Beşiktaş'a
Alman kulübüne Kagawa için önce satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak.