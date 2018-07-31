Güner’den Babel'in menajerine sert çıkış
Babel'in menajeri Negredo'nun kazandığı rakamı yöneticilerin gözüne sokup ocak ayından sonra bedelsiz olarak başka bir takıma gitmesi istenmiyorsa oyuncusuna zamlı sözleşme verilmesi yönünde baskı yapıyor.
Babel'in menajeri Negredo'nun kazandığı rakamı yöneticilerin gözüne sokup ocak ayından sonra bedelsiz olarak başka bir takıma gitmesi istenmiyorsa oyuncusuna zamlı sözleşme verilmesi yönünde baskı yapıyor. Bundan rahatsız olan yönetici Umut Güner'in ise "Ryan bize geldiğinde Deportivo'dan 280 bin euro alıyordu. Katar'da bile tutturamamıştı. Ryan bizden aldığı parayı başka takımdan alamaz" dediği bildirildi.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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