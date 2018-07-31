Güner’den Babel'in menajerine sert çıkış – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Güner’den 'in menajerine sert çıkış

    Güner’den Babel'in menajerine sert çıkış

    'in menajeri 'nun kazandığı rakamı yöneticilerin gözüne sokup ocak ayından sonra bedelsiz olarak başka bir takıma gitmesi istenmiyorsa oyuncusuna zamlı sözleşme verilmesi yönünde baskı yapıyor.

    'in menajeri 'nun kazandığı rakamı yöneticilerin gözüne sokup ocak ayından sonra bedelsiz olarak başka bir takıma gitmesi istenmiyorsa oyuncusuna zamlı sözleşme verilmesi yönünde baskı yapıyor. Bundan rahatsız olan yönetici 'in ise "Ryan bize geldiğinde Deportivo'dan 280 bin euro alıyordu. 'da bile tutturamamıştı. Ryan bizden aldığı parayı başka takımdan alamaz" dediği bildirildi.

    1. 31.7.2018
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