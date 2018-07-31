Babel'in menajeri Negredo'nun kazandığı rakamı yöneticilerin gözüne sokup ocak ayından sonra bedelsiz olarak başka bir takıma gitmesi istenmiyorsa oyuncusuna zamlı sözleşme verilmesi yönünde baskı yapıyor. Bundan rahatsız olan yönetici Umut Güner'in ise "Ryan bize geldiğinde Deportivo'dan 280 bin euro alıyordu. Katar'da bile tutturamamıştı. Ryan bizden aldığı parayı başka takımdan alamaz" dediği bildirildi.