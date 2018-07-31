Atiba hala bildirilmedi – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Atiba hala bildirilmedi

    Atiba hala bildirilmedi

    , emektar futbolcusu ile yeniden anlaşmasına rağmen sözleşmesinin kaç yıllık olacağı bilinmiyor.

    , emektar futbolcusu ile yeniden anlaşmasına rağmen sözleşmesinin kaç yıllık olacağı bilinmiyor. 1 ya da 2 yıllık imza atacağı belirtilen Kanadalı futbolcuyla ilgili henüz 'ye gönderilen resmi bir yazı da bulunmuyor. Öte yandan tecrübeli orta saha dün yeni sezon formasını giyerek tesislerde fotoğraf çekimine katıldı.

    1. 31.7.2018
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