Atiba hala bildirilmedi

Beşiktaş, emektar futbolcusu Atiba Hutchinkson ile yeniden anlaşmasına rağmen sözleşmesinin kaç yıllık olacağı bilinmiyor. 1 ya da 2 yıllık imza atacağı belirtilen Kanadalı futbolcuyla ilgili henüz TFF'ye gönderilen resmi bir yazı da bulunmuyor. Öte yandan tecrübeli orta saha dün yeni sezon formasını giyerek tesislerde fotoğraf çekimine katıldı.