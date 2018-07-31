Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Yardımcı hocalardan İlhan Mansız, Kartal'ın Torshavn'ı geçmesi durumundaki muhtemel rakibi LASK'ı izlemek için Avusturya'ya gitti.
Yardımcı hocalardan İlhan Mansız, Kartal'ın Torshavn'ı geçmesi durumundaki muhtemel rakibi LASK'ı izlemek için Avusturya'ya gitti. LASK'ın ligde Salzburg'a 3-1 yenildiği mücadeleyi seyreden Mansız'ın Salzburg'un forveti Munas Dabbur'u çok beğendiği bildirildi. Mansız'ın maçta 2 gol kaydeden İsrailli forvet için "Gol sorumuza çare olabilecek bir oyuncu. Fakat almamız biraz zor gibi" dediği kaydedildi. 26 yaşındaki santrforun piyasa değeri 12.5 milyon euro civarında.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Mansız Dabbur’a hayran kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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