Mansız Dabbur’a hayran kaldı

Yardımcı hocalardan İlhan Mansız, Kartal'ın Torshavn'ı geçmesi durumundaki muhtemel rakibi LASK'ı izlemek için Avusturya'ya gitti. LASK'ın ligde Salzburg'a 3-1 yenildiği mücadeleyi seyreden Mansız'ın Salzburg'un forveti Munas Dabbur'u çok beğendiği bildirildi. Mansız'ın maçta 2 gol kaydeden İsrailli forvet için "Gol sorumuza çare olabilecek bir oyuncu. Fakat almamız biraz zor gibi" dediği kaydedildi. 26 yaşındaki santrforun piyasa değeri 12.5 milyon euro civarında.