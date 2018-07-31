Mansız Dabbur’a hayran kaldı – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Mansız Dabbur’a hayran kaldı

    Mansız Dabbur’a hayran kaldı

    Yardımcı hocalardan , 'ın Torshavn'ı geçmesi durumundaki muhtemel rakibi 'ı izlemek için 'ya gitti.

    Yardımcı hocalardan , 'ın Torshavn'ı geçmesi durumundaki muhtemel rakibi 'ı izlemek için 'ya gitti. LASK'ın ligde Salzburg'a 3-1 yenildiği mücadeleyi seyreden Mansız'ın Salzburg'un forveti Munas Dabbur'u çok beğendiği bildirildi. Mansız'ın maçta 2 gol kaydeden İsrailli forvet için "Gol sorumuza çare olabilecek bir oyuncu. Fakat almamız biraz zor gibi" dediği kaydedildi. 26 yaşındaki santrforun piyasa değeri 12.5 milyon euro civarında.

    1. 31.7.2018
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