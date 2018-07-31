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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Adı ile anılan , ’un Fransa kampı kadrosuna alınmadı

    Adı Beşiktaş ile anılan Simon Mignolet, Liverpool’un Fransa kampı kadrosuna alınmadı

    'ın kaleci transferi listesinde yer alan 'un Belçikalı kalecisi 'in menajeri Nico Vaesen, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın teklifini doğrulamıştı. Bu gelişmenin ardından teknik direktör Jürgen Klopp, Liverpool'un Fransa'da yapılacak kampın 29 kişilik kadrosunda kaleci Mignolet'i dahil etmedi

    Fabri'nin Fulham'a transferinden beri adaylar arasında mekik dokuyan hatta bazı isimlerle anlaşan 'ta en ciddi iki aday 'lu ve Arsenal'li David Ospina durumunda.

    ?Fabri'nin Fulham'a transferinden beri adaylar arasında mekik dokuyan hatta bazı isimlerle anlaşan Beşiktaş'ta en ciddi iki aday Liverpool'lu Simon Mignolet ve Arsenal'li David Ospina durumunda. İki kaleci ile de anlaşan siyah- beyazlılar, Mignolet için kiralama teklifi yapmıştı.

    Belçikalı eldivenden dün bir de iyi haber geldi. 30 yaşındaki oyuncu Liverpool'un Fransa'da yapacağı kamp kadrosuna alınmadı. 29 kişilik kadroya 4 kaleci alan Liverpool, Mignolet'i dahil etmedi. Bu durum 'Beşiktaş'a geliyor' şeklinde yorumlandı...

    Ospina konusunda ise Kolombiyalı'nın kulübüyle sözleşmesini feshetmesi durumunda bedelsiz olarak anlaşmak isteyen yönetim, Şenol Güneş'le görüşerek usta hocanın fikrini sordu. Güneş'in gönlünde yatan aslan ise Bursasporlu Harun Tekin...

    Beşiktaş, yeşil-beyazlı kulübün 5 milyon euro istediğ Harun için menajerler üzerinden temaslarda bulunuyor. Bursaspor başkanı Ali Ay konuyla ilgili "Sözlü olarak sorguluyorlar. Yarın (bugün) kulüpler birliği var. Artık bilmiyorum ne olur" diyerek açık kapı bıraktı.

    1. 30.7.2018 18:44
    2. Güncelleme: 31.7.2018 02:12
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