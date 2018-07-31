Adı Beşiktaş ile anılan Simon Mignolet, Liverpool’un Fransa kampı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ın kaleci transferi listesinde yer alan Liverpool'un Belçikalı kalecisi Simon Mignolet'in menajeri Nico Vaesen, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın teklifini doğrulamıştı. Bu gelişmenin ardından teknik direktör Jürgen Klopp, Liverpool'un Fransa'da yapılacak kampın 29 kişilik kadrosunda kaleci Mignolet'i dahil etmedi
Fabri'nin Fulham'a transferinden beri adaylar arasında mekik dokuyan hatta bazı isimlerle anlaşan Beşiktaş'ta en ciddi iki aday Liverpool'lu Simon Mignolet ve Arsenal'li David Ospina durumunda.
?Fabri'nin Fulham'a transferinden beri adaylar arasında mekik dokuyan hatta bazı isimlerle anlaşan Beşiktaş'ta en ciddi iki aday Liverpool'lu Simon Mignolet ve Arsenal'li David Ospina durumunda. İki kaleci ile de anlaşan siyah- beyazlılar, Mignolet için kiralama teklifi yapmıştı.
Belçikalı eldivenden dün bir de iyi haber geldi. 30 yaşındaki oyuncu Liverpool'un Fransa'da yapacağı kamp kadrosuna alınmadı. 29 kişilik kadroya 4 kaleci alan Liverpool, Mignolet'i dahil etmedi. Bu durum 'Beşiktaş'a geliyor' şeklinde yorumlandı...
Ospina konusunda ise Kolombiyalı'nın kulübüyle sözleşmesini feshetmesi durumunda bedelsiz olarak anlaşmak isteyen yönetim, Şenol Güneş'le görüşerek usta hocanın fikrini sordu. Güneş'in gönlünde yatan aslan ise Bursasporlu Harun Tekin...
Beşiktaş, yeşil-beyazlı kulübün 5 milyon euro istediğ Harun için menajerler üzerinden temaslarda bulunuyor. Bursaspor başkanı Ali Ay konuyla ilgili "Sözlü olarak sorguluyorlar. Yarın (bugün) kulüpler birliği var. Artık bilmiyorum ne olur" diyerek açık kapı bıraktı.
- 30.7.2018 18:44
- Güncelleme: 31.7.2018 02:12
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Adı Beşiktaş ile anılan Simon Mignolet, Liverpool’un Fransa kampı kadrosuna alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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