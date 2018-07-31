Formalarda satışlar arttı

Kartal'ın yeni sezon forma satışında son birkaç gündür artış olduğu bildirildi. Taraftarların yeni sezon formalardan en çok siyah formaya ilgi gösterdikleri öğrenilirken, başlangıçta az sayıda satılan beyaz formada da yükseliş olduğu ve toplam 60 bin forma satıldığı öğrenildi.