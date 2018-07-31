Formalarda satışlar arttı – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Formalarda satışlar arttı

    Formalarda satışlar arttı

    'ın satışında son birkaç gündür artış olduğu bildirildi.

    'ın satışında son birkaç gündür artış olduğu bildirildi. Taraftarların yeni sezon formalardan en çok siyah formaya ilgi gösterdikleri öğrenilirken, başlangıçta az sayıda satılan beyaz formada da yükseliş olduğu ve toplam 60 bin forma satıldığı öğrenildi.

    1. 31.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Formalarda satışlar arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN