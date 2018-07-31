Formalarda satışlar arttı
Kartal'ın yeni sezon forma satışında son birkaç gündür artış olduğu bildirildi.
Kartal'ın yeni sezon forma satışında son birkaç gündür artış olduğu bildirildi. Taraftarların yeni sezon formalardan en çok siyah formaya ilgi gösterdikleri öğrenilirken, başlangıçta az sayıda satılan beyaz formada da yükseliş olduğu ve toplam 60 bin forma satıldığı öğrenildi.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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