Beşiktaş - B36 Torshavn maçınıda hakem Portekizli – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    - B36 Torshavn maçınıda hakem Portekizli

    Beşiktaş - B36 Torshavn maçınıda hakem Portekizli

    'ın Torshavn ile perşembe günü oynanacağı 2. ön eleme turu rövanş maçının biletlerini satışa sunuldu.

    'ın Torshavn ile perşembe günü oynanacağı 2. ön eleme turu rövanş maçının biletlerini satışa sunuldu. Bilet fiyatları 90 ile 800 TL arasında. Öte yandan mücadelenin hakemi Portekiz futbol federasyonundan Carlos Xistra atandı. Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ile Nuno Miguel Silva Manso gerçekleştirecek.

    1. 31.7.2018
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