Beşiktaş - B36 Torshavn maçınıda hakem Portekizli
Kartal'ın Torshavn ile perşembe günü oynanacağı Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının biletlerini satışa sunuldu.
Kartal'ın Torshavn ile perşembe günü oynanacağı Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının biletlerini satışa sunuldu. Bilet fiyatları 90 TL ile 800 TL arasında. Öte yandan mücadelenin hakemi Portekiz futbol federasyonundan Carlos Xistra atandı. Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ile Nuno Miguel Silva Manso gerçekleştirecek.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Beşiktaş - B36 Torshavn maçınıda hakem Portekizli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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