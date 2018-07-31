Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Nayır, kulübün sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Transfer süreciyle ilgili yaşananları anlatan genç futbolcu "Beşiktaş'tan teklif gelince hemen kabul ettim. Türkiye'nin en köklü camiasına geldim. Formaya layık olmaya çalışacağım. Futbol zekama güveniyorum, farklı olduğumu düşünüyorum" dedi.



"Çalışkanlık ve futbol aklım en önemli özelliklerim" ifadesini kullanan Umut, Cenk Tosun'u örnek aldığını ekleyip devam etti: "Ben kendi hikayemi yazmak istiyorum. Cenk Tosun önümde bir rol model. Çalışarak Premier Lig'e gitti. Ben de hocamın söylediklerini yapıp üst seviyeye çıkacağım."