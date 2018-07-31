Umut Nayir: "Zekama güveniyorum" – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    : "Zekama güveniyorum"

    Umut Nayir: "Zekama güveniyorum"

    'ın yeni transferi Umut Nayır, kulübün hesabından açıklamalar yaptı.

    'ın yeni transferi Umut Nayır, kulübün hesabından açıklamalar yaptı. süreciyle ilgili yaşananları anlatan genç futbolcu "Beşiktaş'tan teklif gelince hemen kabul ettim. 'nin en köklü camiasına geldim. Formaya layık olmaya çalışacağım. zekama güveniyorum, farklı olduğumu düşünüyorum" dedi.

    "Çalışkanlık ve futbol aklım en önemli özelliklerim" ifadesini kullanan Umut, 'u örnek aldığını ekleyip devam etti: "Ben kendi hikayemi yazmak istiyorum. Cenk Tosun önümde bir rol model. Çalışarak 'e gitti. Ben de hocamın söylediklerini yapıp üst seviyeye çıkacağım."

    1. 31.7.2018
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