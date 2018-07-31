Umut Nayir: "Zekama güveniyorum"
Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Nayır, kulübün sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Nayır, kulübün sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Transfer süreciyle ilgili yaşananları anlatan genç futbolcu "Beşiktaş'tan teklif gelince hemen kabul ettim. Türkiye'nin en köklü camiasına geldim. Formaya layık olmaya çalışacağım. Futbol zekama güveniyorum, farklı olduğumu düşünüyorum" dedi.
"Çalışkanlık ve futbol aklım en önemli özelliklerim" ifadesini kullanan Umut, Cenk Tosun'u örnek aldığını ekleyip devam etti: "Ben kendi hikayemi yazmak istiyorum. Cenk Tosun önümde bir rol model. Çalışarak Premier Lig'e gitti. Ben de hocamın söylediklerini yapıp üst seviyeye çıkacağım."
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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