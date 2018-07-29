Ivana Vida ‘Paris’ dedi
Dünya Kupası’ndan sonra izne çıkan Vida, eşiylye beraber Hırvatistan’ın Hvar Adası’nda tatilini sürdürüyor.
Pek çok takımın gündeminde olan Vida için eşi Ivana Vida, konuştu. Ivana Vida, gazetecilerin sorduğu transfer sorusuna "Domi bana böyle şeyleri söylemez. Ben de sormam. Ama bana sorarsanız İstanbul'u sevdim. İngiltere'ye gidelim derse hayır demem. Ama Paris derse havalara uçarım" dedi. Vida ile PSG ve Monaco ilgileniyor.
- 29.7.2018
-
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
-
Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
-
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Ivana Vida ‘Paris’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.