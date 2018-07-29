Pek çok takımın gündeminde olan Vida için eşi Ivana Vida, konuştu. Ivana Vida, gazetecilerin sorduğu transfer sorusuna "Domi bana böyle şeyleri söylemez. Ben de sormam. Ama bana sorarsanız İstanbul'u sevdim. İngiltere'ye gidelim derse hayır demem. Ama Paris derse havalara uçarım" dedi. Vida ile PSG ve Monaco ilgileniyor.