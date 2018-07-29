Ivana Vida ‘Paris’ dedi – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Ivana Vida ‘’ dedi

    Ivana Vida ‘Paris’ dedi

    ’ndan sonra izne çıkan Vida, eşiylye beraber Hırvatistan’ın Hvar Adası’nda tatilini sürdürüyor.

    Pek çok takımın gündeminde olan Vida için eşi Ivana Vida, konuştu. Ivana Vida, gazetecilerin sorduğu transfer sorusuna "Domi bana böyle şeyleri söylemez. Ben de sormam. Ama bana sorarsanız 'u sevdim. 'ye gidelim derse hayır demem. Ama derse havalara uçarım" dedi. Vida ile ve Monaco ilgileniyor.

    1. 29.7.2018
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