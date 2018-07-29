Beşiktaş gözünü Stabaek'ten Hugo Vetlesen'e dikti!
Beşiktaş'ın Norveç ekibi Stabaek'in genç orta saha oyuncusu Hugo Vetlesen'i izlemeye aldığı bildirildi.
Beşiktaş'ın Norveç ekibi Stabaek'in genç orta saha oyuncusu Hugo Vetlesen'i izlemeye aldığı bildirildi. Bir süredir izlendiği belirtilen 18 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temas kurulduğu bildirildi. Futbolcu izleme komitesinin yönetime sunduğu raporda "Oyun aklı ve görüşü çok iyi. Fiziği geliştirilebilir. Pas isabeti çok yüksek. Guti gibi bir hocayla daha da gelişebilir" ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.
- 29.7.2018
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Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Yorum
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Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Beşiktaş gözünü Stabaek'ten Hugo Vetlesen'e dikti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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