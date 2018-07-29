Beşiktaş gözünü Stabaek'ten Hugo Vetlesen'e dikti! – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    gözünü 'ten 'e dikti!

    Beşiktaş gözünü Stabaek'ten Hugo Vetlesen'e dikti!

    'ın Norveç ekibi 'in genç orta saha oyuncusu 'i izlemeye aldığı bildirildi.

    'ın Norveç ekibi 'in genç orta saha oyuncusu 'i izlemeye aldığı bildirildi. Bir süredir izlendiği belirtilen 18 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temas kurulduğu bildirildi. Futbolcu izleme komitesinin yönetime sunduğu raporda "Oyun aklı ve görüşü çok iyi. Fiziği geliştirilebilir. Pas isabeti çok yüksek. Guti gibi bir hocayla daha da gelişebilir" ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.

    1. 29.7.2018
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