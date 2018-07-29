Beşiktaş'ın Norveç ekibi Stabaek'in genç orta saha oyuncusu Hugo Vetlesen'i izlemeye aldığı bildirildi. Bir süredir izlendiği belirtilen 18 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temas kurulduğu bildirildi. Futbolcu izleme komitesinin yönetime sunduğu raporda "Oyun aklı ve görüşü çok iyi. Fiziği geliştirilebilir. Pas isabeti çok yüksek. Guti gibi bir hocayla daha da gelişebilir" ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.