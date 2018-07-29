Beşıktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile oynayacağı rövanş maçının biletleri yarın satışa çıkacak. Resmi siteden yapılan duyuruda bir taraftarın 5 bilet alma hakkı bulunduğu belirtildi. Bilet fiyatları ise taraftarlarca yüksek bulundu. Biletler 245 TL ile 800 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.