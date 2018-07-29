Beşiktaş - B36 Torshavn biletleri satışa çıkıyor!
Beşıktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile oynayacağı rövanş maçının biletleri yarın satışa çıkacak.
Beşıktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile oynayacağı rövanş maçının biletleri yarın satışa çıkacak. Resmi siteden yapılan duyuruda bir taraftarın 5 bilet alma hakkı bulunduğu belirtildi. Bilet fiyatları ise taraftarlarca yüksek bulundu. Biletler 245 TL ile 800 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.
- 29.7.2018
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Yorum
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Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Beşiktaş - B36 Torshavn biletleri satışa çıkıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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