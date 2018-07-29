Beşiktaş - B36 Torshavn biletleri satışa çıkıyor! – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    - biletleri satışa çıkıyor!

    Beşiktaş - B36 Torshavn biletleri satışa çıkıyor!

    Beşıktaş'ın Avrupa Ligi'nde ile oynayacağı rövanş maçının biletleri yarın satışa çıkacak.

    Beşıktaş'ın Avrupa Ligi'nde ile oynayacağı rövanş maçının biletleri yarın satışa çıkacak. Resmi siteden yapılan duyuruda bir taraftarın 5 bilet alma hakkı bulunduğu belirtildi. Bilet fiyatları ise taraftarlarca yüksek bulundu. Biletler 245 ile 800 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

    1. 29.7.2018
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