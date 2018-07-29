Beşiktaş resmi hesabı duyurdu: "Enzo Roco sapasağlam" – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    resmi hesabı duyurdu: " sapasağlam"

    Beşiktaş resmi hesabı duyurdu: "Enzo Roco sapasağlam"

    Roco kontrolden geçti. Resmi hesap “Kendisi sapa sağlam” diye duyurdu

    Siyah-beyazlı takımın yeni stoperi , dün sağlık kontrolünden geçti. Twitter'dan futbolcunun bu fotoğrafı ile yapılan paylaşımda "Enzo sağlık kontrolünden geçti. Kendisi sapasağlam!" ifadesi kullanıldı. Henüz imza töreni düzenlenmeyen Şilili futbolcu, idmanlara da devam ediyor. Roco ile özellikle vatandaşı yakından ilgileniyor.

    1. 29.7.2018
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