Siyah-beyazlı takımın yeni stoperi Enzo Roco, dün sağlık kontrolünden geçti. Twitter'dan futbolcunun bu fotoğrafı ile yapılan paylaşımda "Enzo sağlık kontrolünden geçti. Kendisi sapasağlam!" ifadesi kullanıldı. Henüz imza töreni düzenlenmeyen Şilili futbolcu, idmanlara da devam ediyor. Roco ile özellikle vatandaşı Medel yakından ilgileniyor.