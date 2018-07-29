Roco kontrolden geçti. Resmi hesap “Kendisi sapa sağlam” diye duyurdu
Siyah-beyazlı takımın yeni stoperi Enzo Roco, dün sağlık kontrolünden geçti. Twitter'dan futbolcunun bu fotoğrafı ile yapılan paylaşımda "Enzo sağlık kontrolünden geçti. Kendisi sapasağlam!" ifadesi kullanıldı. Henüz imza töreni düzenlenmeyen Şilili futbolcu, idmanlara da devam ediyor. Roco ile özellikle vatandaşı Medel yakından ilgileniyor.
- 29.7.2018
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Beşiktaş resmi hesabı duyurdu: "Enzo Roco sapasağlam" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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