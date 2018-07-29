Uygun bir teklif gelmesi durumunda satılabileceği konuşulan Pepe için Birmingham Mail gazetesi yeni bir iddia ortaya attı. Gazetenin haberine göre, Quaresma ve Pepe'nin menajeri olan Jorge Mendes, hissedarı olduğu Wolwes'a Portekizli stoperi transfer etmek istiyor. Bu sezon birçok Portekizli futbolcuyu kadrosuna katan Ada temsilcisinin tecrübeli savunmacı için 7 milyon pound'u gözden çıkardığı aktarıldı. Ayrıca Pepe'ye de haftalık 80 bin pound'luk bir sözleşme önerdikleri ifade edildi. Son olarak Monaco'nun Portekizlisi Moutinho'yu kadrosuna katan İngiltere ekibi daha önce Porto'dan Willy Boly, Atletico'dan Jota, Sporting'den Rui Patricio ve Benfica'dan Jimenez'i almıştı.