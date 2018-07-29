Wolverhampton Wanderers'dan Beşiktaş'a Pepe için 7 milyon Pound – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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HEPSİ
    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Wolverhampton Wanderers'dan Beşiktaş'a için 7 milyon Pound

    Wolverhampton Wanderers'dan Beşiktaş'a Pepe için 7 milyon Pound

    Uygun bir teklif gelmesi durumunda satılabileceği konuşulan için gazetesi yeni bir iddia ortaya attı.

    Uygun bir teklif gelmesi durumunda satılabileceği konuşulan için gazetesi yeni bir iddia ortaya attı. Gazetenin haberine göre, Quaresma ve Pepe'nin menajeri olan , hissedarı olduğu Wolwes'a Portekizli stoperi transfer etmek istiyor. Bu sezon birçok Portekizli futbolcuyu kadrosuna katan Ada temsilcisinin tecrübeli savunmacı için 7 milyon pound'u gözden çıkardığı aktarıldı. Ayrıca Pepe'ye de haftalık 80 bin pound'luk bir sözleşme önerdikleri ifade edildi. Son olarak Monaco'nun Portekizlisi Moutinho'yu kadrosuna katan ekibi daha önce Porto'dan Willy Boly, Atletico'dan Jota, Sporting'den Rui Patricio ve 'dan Jimenez'i almıştı.

    1. 29.7.2018
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