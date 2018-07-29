Wolverhampton Wanderers'dan Beşiktaş'a Pepe için 7 milyon Pound
Uygun bir teklif gelmesi durumunda satılabileceği konuşulan Pepe için Birmingham Mail gazetesi yeni bir iddia ortaya attı.
Uygun bir teklif gelmesi durumunda satılabileceği konuşulan Pepe için Birmingham Mail gazetesi yeni bir iddia ortaya attı. Gazetenin haberine göre, Quaresma ve Pepe'nin menajeri olan Jorge Mendes, hissedarı olduğu Wolwes'a Portekizli stoperi transfer etmek istiyor. Bu sezon birçok Portekizli futbolcuyu kadrosuna katan Ada temsilcisinin tecrübeli savunmacı için 7 milyon pound'u gözden çıkardığı aktarıldı. Ayrıca Pepe'ye de haftalık 80 bin pound'luk bir sözleşme önerdikleri ifade edildi. Son olarak Monaco'nun Portekizlisi Moutinho'yu kadrosuna katan İngiltere ekibi daha önce Porto'dan Willy Boly, Atletico'dan Jota, Sporting'den Rui Patricio ve Benfica'dan Jimenez'i almıştı.
- 29.7.2018
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Wolverhampton Wanderers'dan Beşiktaş'a Pepe için 7 milyon Pound haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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