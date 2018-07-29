Altyapı emin ellerde – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Altyapı emin ellerde

    Altyapı emin ellerde

    'ın alt yapıdan sorumlu yöneticisi instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

    'ın alt yapıdan sorumlu yöneticisi instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Serkan Reçber ve Sead Halilagic ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Albayrak "BJK altyapı emin ellerde. Kardeşlerime başarılar diliyorum" notunu düştü.

    1. 29.7.2018
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