Beşiktaş'ın alt yapıdan sorumlu yöneticisi Metin Albayrak instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Serkan Reçber ve Sead Halilagic ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Albayrak "BJK altyapı emin ellerde. Kardeşlerime başarılar diliyorum" notunu düştü.