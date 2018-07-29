Altyapı emin ellerde
Beşiktaş'ın alt yapıdan sorumlu yöneticisi Metin Albayrak instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ın alt yapıdan sorumlu yöneticisi Metin Albayrak instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Serkan Reçber ve Sead Halilagic ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Albayrak "BJK altyapı emin ellerde. Kardeşlerime başarılar diliyorum" notunu düştü.
- 29.7.2018
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
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