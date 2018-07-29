Güneş, Roco, Umut ve Negredo ile yakından ilgilendi
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları dün devam etti. Avrupa Ligi ön eleme turunda Torshavn karşısında ilk maçta deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından Türkiye'ye dönen siyah beyazlılarda çalışmalar sürüyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları dün devam etti. Avrupa Ligi ön eleme turunda Torshavn karşısında ilk maçta deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından Türkiye'ye dönen siyah beyazlılarda çalışmalar sürüyor. Beşiktaş'ın yeni transferleri Umut Nayır ve Enzo Roco da son antrenmanda yer aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise antrenman öncesinde Negredo, Enzo Roco ve Umut Nayır ile kısa süre toplantı yaptı. Güneş, bu 3 futbolcuun yanına giderek neler yapmaları gerektiğini ve onlardan istediklerini tek tek anlattı. Ardından antrenman normal işleyişinde devam etti. Öte yandan idmanda pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, dar alanda çift kale ile antrenmanı noktaladı.
- 29.7.2018
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Güneş, Roco, Umut ve Negredo ile yakından ilgilendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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