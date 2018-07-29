Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları dün devam etti. Avrupa Ligi ön eleme turunda Torshavn karşısında ilk maçta deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından Türkiye'ye dönen siyah beyazlılarda çalışmalar sürüyor. Beşiktaş'ın yeni transferleri Umut Nayır ve Enzo Roco da son antrenmanda yer aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise antrenman öncesinde Negredo, Enzo Roco ve Umut Nayır ile kısa süre toplantı yaptı. Güneş, bu 3 futbolcuun yanına giderek neler yapmaları gerektiğini ve onlardan istediklerini tek tek anlattı. Ardından antrenman normal işleyişinde devam etti. Öte yandan idmanda pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, dar alanda çift kale ile antrenmanı noktaladı.