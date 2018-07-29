Güneş, Roco, Umut ve Negredo ile yakından ilgilendi – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Güneş, Roco, Umut ve ile yakından ilgilendi

    Güneş, Roco, Umut ve Negredo ile yakından ilgilendi

    'ta hazırlıkları dün devam etti. ön eleme turunda Torshavn karşısında ilk maçta deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından 'ye dönen siyah beyazlılarda çalışmalar sürüyor.

    'ta hazırlıkları dün devam etti. ön eleme turunda Torshavn karşısında ilk maçta deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından 'ye dönen siyah beyazlılarda çalışmalar sürüyor. Beşiktaş'ın yeni transferleri Umut Nayır ve da son antrenmanda yer aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise antrenman öncesinde , Enzo Roco ve Umut Nayır ile kısa süre toplantı yaptı. Güneş, bu 3 futbolcuun yanına giderek neler yapmaları gerektiğini ve onlardan istediklerini tek tek anlattı. Ardından antrenman normal işleyişinde devam etti. Öte yandan idmanda pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, dar alanda çift kale ile antrenmanı noktaladı.

    1. 29.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güneş, Roco, Umut ve Negredo ile yakından ilgilendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN