Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzaladı! – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    , ile yeni sözleşme imzaladı!

    Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzaladı!

    , Atiba ile tekrar sözleşme imzaladı. , 5 sezondur Beşiktaş forması giyiyordu. Yeni anlaşma 1 senelik...

    , Kanadalı oyuncu ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

    Profesyonel kariyerine ülkesinin Vaughan Sun Dev. takımında başlayan Atiba, Toronto Lynx, Östers IF, Helsingborg, Kopenhag, ve PSV Eindhoven formalarını giydi.

    Son 5 sezondur Beşiktaş formasını giyen 35 yaşındaki oyuncu, 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı terletecek.

    Kanadalı yıldız, Beşiktaş formasıyla çıktığı 194 maçta 9 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.

    Atiba bir yıllık yeni sözleşme için 750 bin Euro ücret alacak.

    1. 28.7.2018 23:08
    2. Güncelleme: 29.7.2018 11:17
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