Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzaladı!
Beşiktaş, Atiba ile tekrar sözleşme imzaladı. Atiba Hutchinson, 5 sezondur Beşiktaş forması giyiyordu. Yeni anlaşma 1 senelik...
Beşiktaş, Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Profesyonel kariyerine ülkesinin Vaughan Sun Dev. takımında başlayan Atiba, Toronto Lynx, Östers IF, Helsingborg, Kopenhag, ve PSV Eindhoven formalarını giydi.
Son 5 sezondur Beşiktaş formasını giyen 35 yaşındaki oyuncu, 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı terletecek.
Kanadalı yıldız, Beşiktaş formasıyla çıktığı 194 maçta 9 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.
Atiba bir yıllık yeni sözleşme için 750 bin Euro ücret alacak.
- 28.7.2018 23:08
- Güncelleme: 29.7.2018 11:17
-
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
-
Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
-
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzaladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.