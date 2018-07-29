Beşiktaş, Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Profesyonel kariyerine ülkesinin Vaughan Sun Dev. takımında başlayan Atiba, Toronto Lynx, Östers IF, Helsingborg, Kopenhag, ve PSV Eindhoven formalarını giydi.

Son 5 sezondur Beşiktaş formasını giyen 35 yaşındaki oyuncu, 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı terletecek.

Kanadalı yıldız, Beşiktaş formasıyla çıktığı 194 maçta 9 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.



Atiba bir yıllık yeni sözleşme için 750 bin Euro ücret alacak.