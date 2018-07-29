Beşiktaş kalesi için Liverpool'dan Mignolet cepte! – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    kalesi için 'dan Mignolet cepte!

    Beşiktaş kalesi için Liverpool'dan Mignolet cepte!

    İngiliz , ’ın ’i ikna ettiğini duyurdu ve ekledi: ’la pazarlık sürüyor. Mignolet ile anlaşılması Türklerin elini güçlendirdi

    Bir süredir Ospina için ciddi görüşmeler yapan 'ta rota artık sadece 'e döndü. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Belçikalı kalecini kulübü ile masaya oturup pazarlıklara başlamıştı. İngiliz basınında da dün bu gelişmesiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. 'un haberinde siyahbeyazlıların 30 yaşındaki Belçikalı file bekçisi ile anlaşmaya vardığı, ile ise görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

    BİRKAÇ GÜNE BİTEBİLİR
    Liverpool'un Mignolet için 12 milyon euro istediği, Beşiktaş'ın da bu rakamı düşürmek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedilen haberde "Türklerin Mignolet ile anlaşması transferde ellerini güçlendirdi. Belçikalı'nın ayrılmak istemesi Beşiktaş için avantaj" ifadeleri kullanıldı. Son olarak transferin birkaç gün içinde netlik kazanacağı bilgisi paylaşıldı. Liverpool, geçtiğimiz hafta Roma'dan kaleci Allison Becker'i 70 milyon euro'ya transfer edince Simon Mignolet'i satış listesine koymuştu.

    10 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
    30 yaşındaki kaleci futbola ülkesi 'da başladı. 2010 yılında Sunderland ile anlaşarak 'e adım atan Mignolet, 2013'te 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu.

    VİDA TAKASA
    İngiliz basını Mignolet transferinde konusunu da gündeme getirdi. Liverpool'un da Beşiktaş'tan Hırvat stoperi istediği hatırlatıldı. Görüşmelerde 29 yaşındaki Vida'nın etkin rol oynayabileceği kaydedilerek "Mignolet'e karşılık Vida takas kullanılabilir" denildi. Beşiktaş Vida için 20 milyon euro'yu reddetmişti.

    1. 29.7.2018
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