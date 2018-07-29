Bir süredir Ospina için ciddi görüşmeler yapan Beşiktaş'ta rota artık sadece Simon Mignolet'e döndü. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Belçikalı kalecini kulübü ile masaya oturup pazarlıklara başlamıştı. İngiliz basınında da dün bu transfer gelişmesiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Sky Sports'un haberinde siyahbeyazlıların 30 yaşındaki Belçikalı file bekçisi ile anlaşmaya vardığı, Liverpool ile ise görüşmelerin sürdüğü bildirildi.



BİRKAÇ GÜNE BİTEBİLİR

Liverpool'un Mignolet için 12 milyon euro istediği, Beşiktaş'ın da bu rakamı düşürmek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedilen haberde "Türklerin Mignolet ile anlaşması transferde ellerini güçlendirdi. Belçikalı'nın ayrılmak istemesi Beşiktaş için avantaj" ifadeleri kullanıldı. Son olarak transferin birkaç gün içinde netlik kazanacağı bilgisi paylaşıldı. Liverpool, geçtiğimiz hafta Roma'dan kaleci Allison Becker'i 70 milyon euro'ya transfer edince Simon Mignolet'i satış listesine koymuştu.



10 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

30 yaşındaki kaleci futbola ülkesi Belçika'da başladı. 2010 yılında Sunderland ile anlaşarak Premier Lig'e adım atan Mignolet, 2013'te 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu.



VİDA TAKASA

İngiliz basını Mignolet transferinde Vida konusunu da gündeme getirdi. Liverpool'un da Beşiktaş'tan Hırvat stoperi istediği hatırlatıldı. Görüşmelerde 29 yaşındaki Vida'nın etkin rol oynayabileceği kaydedilerek "Mignolet'e karşılık Vida takas kullanılabilir" denildi. Beşiktaş Vida için 20 milyon euro'yu reddetmişti.