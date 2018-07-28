Marcelo için West Ham'dan Lyon'a 25 milyon euro – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Marcelo için 'dan 'a 25 milyon euro

    Marcelo için West Ham'dan Lyon'a 25 milyon euro

    hareketli takımı , eski için kesenin ağzını açtı.

    hareketli takımı , eski için kesenin ağzını açtı. Fransız basını, İngiliz temsilcisinin 'da forma giyen sambacı için 25 milyon euro'luk teklif yaptığını iddia etti. Beşiktaş, 31 yaşındaki stoperi Lyon'a 7 milyon euro'ya satmıştı.

    1. 28.7.2018
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