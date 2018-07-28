Transferin hareketli takımı West Ham, eski Beşiktaşlı Marcelo için kesenin ağzını açtı. Fransız basını, İngiliz temsilcisinin Lyon'da forma giyen sambacı için 25 milyon euro'luk teklif yaptığını iddia etti. Beşiktaş, 31 yaşındaki stoperi Lyon'a 7 milyon euro'ya satmıştı.