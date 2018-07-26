Fabri'nin gidişi sonrası kaleye yapılacak takviye için ilk aday durumundaki David Ospina konusu gittikçe ciddiyet kazanıyor. Kolombiya'nın RCN radyosu, 29 yaşındaki kaleciyle ilgili transfer haberinde "Ospina, Oscar Cordoba'nın formasını almak için Beşiktaş'a gidiyor" denildi. Hatta Arsenal'den ayrılması kesinleyen 1.83 boyundaki kalecinin, geçtiğimiz günlerde Cordoba ile görüşüp siyah-beyazlı kulüp hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Haberin devamında yine ilginç ifadeler kullanıldı: "Ospina, Beşiktaş'ı, İngiltere'de kazanamadığı şampiyonluğu yaşayıp, her hafta forma giymek için tercih etti."



OSPİNA'YA 'TAMAM' DEDİ

Öte yandan Beşiktaş cephesinden gelen haberlerde de Şenol Güneş'in de Ospina ismine sıcak baktığı kaydedildi. Daha önce Bursasporlu kaleci Harun Tekin için ısrarcı olan tecrübeli hocanın, Ospina'ya 'tamam' dediği, boşta olan Krul'a da bonservis ödenmeyecek olması nedeniyle onay verebileceği bildirildi.