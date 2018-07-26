Ospina Arsenal'den Beşiktaş'a geliyor! – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    'den 'a geliyor!

    Ospina Arsenal'den Beşiktaş'a geliyor!

    ’nın radyosu, için Cordoba'nın formasını almaya gidiyor! ifadesini kullandı ve ekledi: ’de görmediği şampiyonluğu yaşamak için ’ı tercih etti.

    Fabri'nin gidişi sonrası kaleye yapılacak takviye için ilk aday durumundaki David konusu gittikçe ciddiyet kazanıyor. 'nın radyosu, 29 yaşındaki kaleciyle ilgili transfer haberinde "Ospina, Oscar Cordoba'nın formasını almak için 'a gidiyor" denildi. Hatta 'den ayrılması kesinleyen 1.83 boyundaki kalecinin, geçtiğimiz günlerde Cordoba ile görüşüp siyah-beyazlı kulüp hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Haberin devamında yine ilginç ifadeler kullanıldı: "Ospina, Beşiktaş'ı, 'de kazanamadığı şampiyonluğu yaşayıp, her hafta forma giymek için tercih etti."

    OSPİNA'YA 'TAMAM' DEDİ
    Öte yandan Beşiktaş cephesinden gelen haberlerde de 'in de Ospina ismine sıcak baktığı kaydedildi. Daha önce Bursasporlu kaleci için ısrarcı olan tecrübeli hocanın, Ospina'ya 'tamam' dediği, boşta olan Krul'a da bonservis ödenmeyecek olması nedeniyle onay verebileceği bildirildi.

    1. 26.7.2018
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