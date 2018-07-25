Vida, Pepe ve Q7 kadroda yok – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , ve kadroda yok

    Vida, Pepe ve Q7 kadroda yok
    AVRUPA Ligi 2. ön elemesinde Torshavn'la oynayacak 'ın kadrosu açıklandı. 'ya gönderilen listede , ve yer almadı. Liste şöyle: Utku, Tolga, Adriano, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner, , , Babel, Oğuzhan, Orkan, Lens, Tolgay, Necip, Dorukhan, Mertcan, Töre, , Pektemek, Güven Yalçın, Larin, Love.
    1. 25.7.2018
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