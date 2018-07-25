Ersan’dan iyi haber – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Ersan’dan

    Ersan’dan iyi haber

    ’a bedelsiz gelme konusunda takımı Hebei’yi ikna etti. stoperin içerideki parasının bir kısmını bırakması karşılığında bonservisini aldığı bildirildi

    VİDA'YI satmasına kesin gözüyle bakılan 'a eski futbolcusu 'den geldi. Zaman zaman döneceği konuluşan 31 yaşındaki futbolcunun ekibi Hebei Fortune yönetimini bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelme konusunda ikna ettiği kaydedildi. stoperin alacaklarının bir kısmını bırakma şartıyla bonservisini almak üzere olduğu bildirildi. Çalışmalarını zaten rezerv takımına sürdüren Ersan'ın kesin durumunun bu hafta içinde netleşeceği öğrenildi. Mitrovic ve Tosic'i satan Beşiktaş Vida'nın da gidişiyle zorunlu stope r takviyesi yapacak. Takımın yakından tanıdığı Ersan öncelikli adaylar arasında.
    1. 25.7.2018
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