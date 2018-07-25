Bu sezon transferde başkan Fikret Orman'ın deyimi ile "Al al al devri bitti, sat sat sat devri başladı" anlayışını benimseyen ve Dusko Tosic, Fabri, Matej Mitrovic ile yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in yoğun ısrarı nedeniyle bir forvet transferi yapma kararı aldı.