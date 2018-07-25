Beşiktaş'tan Vincent Janssen hamlesi
Bu sezon transferde başkan Fikret Orman'ın deyimi ile "Al al al devri bitti, sat sat sat devri başladı" anlayışını benimseyen ve Dusko Tosic, Fabri, Matej Mitrovic ile yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in yoğun ısrarı nedeniyle bir forvet transferi yapma kararı aldı.
- 25.7.2018 11:24
-
Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
-
Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
-
Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
Beşiktaş'tan Vincent Janssen hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.