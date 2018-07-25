Beşiktaş'tan Vincent Janssen hamlesi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'tan hamlesi

    Beşiktaş'tan Vincent Janssen hamlesi

    Bu sezon transferde başkan Fikret Orman'ın deyimi ile "Al al al devri bitti, sat sat sat devri başladı" anlayışını benimseyen ve Dusko Tosic, Fabri, Matej Mitrovic ile yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in yoğun ısrarı nedeniyle bir forvet transferi yapma kararı aldı.

    1. 25.7.2018 11:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'tan Vincent Janssen hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN