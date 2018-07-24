Brezilya'da flaş yorum: “Siz takımı bir de Quaresma geldikten sonra görün" – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'da flaş yorum: “Siz takımı bir de Quaresma geldikten sonra görün"

    <a href="/index/brezilya?id=d289b356-d0fa-431b-b7e9-b22ef76bfbba" class="" rel="tag">Brezilya</a>'da flaş yorum: “Siz takımı bir de Quaresma geldikten sonra görün"

    Flamengo’nun, Botafago’yu 2-0 yendiği maçın ardan ’de “Siz bir de takımı Quaresma geldikten sonra görün” yorumu yapıldı

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma için gelen tekliflerin ardı arkası kesilmezken, medyası ortaya çarpıcı bir iddia ortaya attı. Önce Babel'i, sonra Giuliano'yu isteyen Flamengo; son olarak G.Saray ile Vitinho mücadelesine girmişti.

    Üç oyuncudan da beklediğini alamayan Rio ekibinin, bu kez de Quaresma'nın peşine düştüğü iddia edildi. Flamengo taraftarlarının sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı "Hoşgeldin Quaresma" paylaşımlarının arkasında ortaya atılan bir dedikodunun yer aldığı bildirildi. Flamengo'nun Botafogo'yu 2-0 yenmesinin ardından 'de yorumcu Ribas'ın, "Bir de siz bu takımı Quaresma geldikten sonra görün" demesi üzerine başladığı öğrenildi.

    QUARESMA TURP GİBİ
    Quaresma, izninin ardından siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçti. Portekiz Milli Takımı ile kupada son 16 turuna kalmayı başaran ve turnuvada 1 de gol atan Quaresma, kendisine verilen iznin ardından Beşiktaş'ın hazırlıklarına dahil oldu.
    1. 24.7.2018
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