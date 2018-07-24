Brezilya'da flaş yorum: “Siz takımı bir de Quaresma geldikten sonra görün"
Flamengo’nun, Botafago’yu 2-0 yendiği maçın ardan Radio Tupi’de “Siz bir de takımı Quaresma geldikten sonra görün” yorumu yapıldı
Üç oyuncudan da beklediğini alamayan Rio ekibinin, bu kez de Quaresma'nın peşine düştüğü iddia edildi. Flamengo taraftarlarının sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı "Hoşgeldin Quaresma" paylaşımlarının arkasında ortaya atılan bir dedikodunun yer aldığı bildirildi. Flamengo'nun Botafogo'yu 2-0 yenmesinin ardından Radio Tupi'de yorumcu Ribas'ın, "Bir de siz bu takımı Quaresma geldikten sonra görün" demesi üzerine başladığı öğrenildi.
QUARESMA TURP GİBİ
Quaresma,Dünya Kupası izninin ardından siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçti. Portekiz Milli Takımı ile kupada son 16 turuna kalmayı başaran ve turnuvada 1 de gol atan Quaresma, kendisine verilen iznin ardından Beşiktaş'ın hazırlıklarına dahil oldu.
- 24.7.2018
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
Brezilya'da flaş yorum: “Siz takımı bir de Quaresma geldikten sonra görün" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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