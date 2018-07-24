Beşiktaş'ın 3. tur rakibi belli: Lask veya Lilleström
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları takımı B36 Torshavn’ı elemesi halinde 3. ön eleme turunda Lask-Lilleström maçının galibiyle karşılaşacak
Nyon'daki kura çekiminde Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları takımı B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda Avusturya temsilcisi Lask ile Norveç ekibi Lilleström arasında oynanacak maçın galibi ile eşleşecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşlar ise 16 Ağustos'ta oynanacak. Beşiktaş, 2. turdaki Torshavn ile ilk maçını 26 Temmuz'da deplasmanda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak. Kartal dün bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
- 24.7.2018
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
Beşiktaş'ın 3. tur rakibi belli: Lask veya Lilleström haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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