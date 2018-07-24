Beşiktaş'ın 3. tur rakibi belli: Lask veya Lilleström – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'ın 3. tur rakibi belli: Lask veya Lilleström

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın 3. tur rakibi belli: Lask veya Lilleström

    , UEFA 2. ön eleme turunda takımı B36 Torshavn’ı elemesi halinde 3. ön eleme turunda Lask-Lilleström maçının galibiyle karşılaşacak

    UEFA 'nde 2. ön eleme turunda Torshavn'ı geçmesi durumunda 3. ön eleme turunda Türkiye'yi temsil edecek 'ın rakibi belli oldu.

    Nyon'daki kura çekiminde , 2. ön eleme turunda takımı B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda Avusturya temsilcisi Lask ile Norveç ekibi Lilleström arasında oynanacak maçın galibi ile eşleşecek.

    UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşlar ise 16 Ağustos'ta oynanacak. Beşiktaş, 2. turdaki Torshavn ile ilk maçını 26 Temmuz'da deplasmanda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta 'da oynayacak. Kartal dün bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
    1. 24.7.2018
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