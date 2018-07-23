Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'ın 'ndeki rakibi belli oluyor!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a>'ndeki rakibi belli oluyor!

    Şampiyonlar Ligi ile 'nin 3. ön eleme turu kuraları bugün çekilecek.

    Şampiyonlar Ligi ile 'nin 3. ön eleme turu kuraları bugün çekilecek. 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde 'ın 3. ön elemedeki muhtemel rakibi de belli olacak. Kuralar çekimi saat 13.45 ve 15.00'te.

    1. 23.7.2018
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