UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları bugün çekilecek. Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş'ın 3. ön elemedeki muhtemel rakibi de belli olacak. Kuralar çekimi saat 13.45 ve 15.00'te.