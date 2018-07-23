Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları bugün çekilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları bugün çekilecek. Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş'ın 3. ön elemedeki muhtemel rakibi de belli olacak. Kuralar çekimi saat 13.45 ve 15.00'te.
- 23.7.2018
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OKTAY Bİ ÇÖPDEN DAHA KURTULDUK OHH BEEE
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Toplam 7
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karado yenen 3 gol cocu nun hatası sol bek sol stoper ıkısı birden değiştırdı 2 acemı kevgır oldu.
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paradise61 oynamak istemeyen adamı tutumayacaksın
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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