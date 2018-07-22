Gözler Q7 ve Vida’da – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Gözler Q7 ve Vida’da

    Gözler Q7 ve Vida’da

    Fabri gitti, ve Vida’nın da eli kulağında

    'ta başkan "Al-al dönemi bitti, sat-sat dönemi başladı" demişti. , Tosic'i 'e, Mitrovic'i Brugge'e sattı. Fabri'yi de Fulham'a gönderdi. Gözler şimdi 'den 8 milyon euro'luk teklif alan ve 'den 22 milyon euro'luk önerilen gelen Domagoj Vida'ya çevrildi. Bu iki futbolcunun satışından 30 milyon euro'nun üstünde bir rakam bekleniyor.
    1. 22.7.2018
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