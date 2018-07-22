Aboubakar 20 milyon € – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    20 milyon €

    <a href="/index/aboubakar?id=63856f2d-dc03-412d-8470-201ffd1c7e92" class="" rel="tag">Aboubakar</a> 20 milyon €
    'ta teknik direktör , Alvaro 'yu takımda istemediğini söylemişti. Gönlünde yatan golcü ise eski öğrencisi Vincent . , Porto'ya bir kez daha kiralama önerisi sundu ancak "20 milyon euro'ya satarız" cevabı aldı. da 'a gelmek istiyor.
    1. 22.7.2018
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