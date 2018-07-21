3 yıldız kiralık gidiyor – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    3 yıldız kiralık gidiyor

    3 yıldız kiralık gidiyor
    yönetiminin yaptığı senelik 650 bin euro'luk teklifi kabul etmeyen Atiba ile yollar ayrılırken, üç oyuncunun da kiralık olarak gönderilmesine karar verildi. Buna göre kaleci Utku Yuvakuran ile birlikte Orkan Çınar ve Aras Özbiliz'in de kendilerini geliştirebilmeleri adına düzenli forma giyecekleri ekiplere kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.
    1. 21.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    3 yıldız kiralık gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN