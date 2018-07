Kadrosunu ilk olarak santrfor ve sağ bek alarak güçlendirmek isteyen Kartal; Mitroviç'in satılması, Vida'nın taliplilerinin artması nedeniyle rotasını stoper transferine çevrildi. Pepe ve genç Fatih Aksoy'un yanına iki stoper birden almayı planlayan siyah beyazlılar, Caen ile sözleşmesi sona eren ve şu an serbest statüde bulunan 30 yaşında ve 1.84 boyundaki Damien Da Silva'yı takibe aldı. Daha önce görüşmek için Trabzon'a gelen; ancak anlaşamayan Fransız savunmacı için teknik direktör Şenol Güneş'in kararının belirleyici olacağı ifade ediliyor.



Siyah-beyazlılar arayışlarını dört koldan sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş'in aklındaki ilk ismin Kim Young-Gwo olduğu öğrenildi. Geçen sezonun devre arasında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 28 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Çin ekibi Guangzhou'da forma giyiyor. Aynı zamanda Kore Milli Takımı'nda da görev yapan Kim Young-Gwo, sadece stoperde değil, ön libero ve sol bek mevkiinde de oynayabiliyor. Tecrübeli oyuncu için Beşiktaş'ın en büyük avantajı ise Guangzhou da, 4 yabancı dışında kaldığı için rezerv takımına gönderilmesi.