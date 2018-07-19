Beşiktaş'ta stopere iki aday: Damien Da Silva ve Kim Young- Gwo – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    'ta stopere iki aday: Da ve Kim Young- Gwo

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta stopere iki aday: <a href="/index/damien?id=b707f158-9e95-4d22-bc4f-92de59e87075" class="" rel="tag">Damien</a> Da <a href="/index/silva?id=442dbdf0-1a0b-4c69-9a96-23bb5dd2b0f2" class="" rel="tag">Silva</a> ve Kim Young- Gwo

    Listenin ilk sırasında, daha önce ile görüşen ama anlaşamayan Fransız savunmacı Da var. öncelikle ekibi Guangzhou’da oynayan Kore ’nın stoperi Kim Young- Gwo’yu istiyor!

    Kadrosunu ilk olarak santrfor ve sağ bek alarak güçlendirmek isteyen Kartal; Mitroviç'in satılması, Vida'nın taliplilerinin artması nedeniyle rotasını stoper transferine çevrildi. ve genç Fatih Aksoy'un yanına iki stoper birden almayı planlayan siyah beyazlılar, Caen ile sözleşmesi sona eren ve şu an serbest statüde bulunan 30 yaşında ve 1.84 boyundaki Da 'yı takibe aldı. Daha önce görüşmek için 'a gelen; ancak anlaşamayan Fransız savunmacı için 'in kararının belirleyici olacağı ifade ediliyor.

    Siyah-beyazlılar arayışlarını dört koldan sürdürürken, 'in aklındaki ilk ismin Kim Young-Gwo olduğu öğrenildi. Geçen sezonun devre arasında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 28 yaşındaki Güney Koreli oyuncu ekibi Guangzhou'da forma giyiyor. Aynı zamanda Kore 'nda da görev yapan Kim Young-Gwo, sadece stoperde değil, ön libero ve sol bek mevkiinde de oynayabiliyor. Tecrübeli oyuncu için 'ın en büyük avantajı ise Guangzhou da, 4 yabancı dışında kaldığı için rezerv takımına gönderilmesi.

    1. 19.7.2018
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