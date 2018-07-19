Beşiktaş'ta sahne Guti ve İlhan Mansız’ın
Kartal'ın teknik ekibinde yer alan İlhan Mansız ve Guti, dünkü idmana damga vurdu.
Kartal'ın teknik ekibinde yer alan İlhan Mansız ve Guti, dünkü idmana damga vurdu. Şenol Güneş'in yardımcıları, çalışmalarda etkin rol oynuyor. Taktik idmanda ortaları bu ikili yaparken; Guti, idman sonunda oynanan çift kale maçta önce turuncu, ardından beyaz takımda forma giydi.
- 19.7.2018
-
Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
-
Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
-
Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
Beşiktaş'ta sahne Guti ve İlhan Mansız’ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.