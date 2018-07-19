Beşiktaş'ta sahne Guti ve İlhan Mansız’ın – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'ta sahne ve ’ın

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta sahne <a href="/index/guti?id=a7f0911e-4576-455c-ba1a-c209f934086c" class="" rel="tag">Guti</a> ve <a href="/index/ilhan-mansiz?id=d3f295de-9961-43e5-afb2-476b1c397024" class="" rel="tag">İlhan Mansız</a>’ın

    'ın teknik ekibinde yer alan ve , dünkü idmana damga vurdu.

    'ın teknik ekibinde yer alan ve , dünkü idmana damga vurdu. 'in yardımcıları, çalışmalarda etkin rol oynuyor. Taktik idmanda ortaları bu ikili yaparken; , idman sonunda oynanan çift kale maçta önce turuncu, ardından beyaz takımda forma giydi.

    1. 19.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ta sahne ve ’ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN