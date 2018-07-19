Beşiktaş, Fulham'dan gelen 6 milyon euro'luk teklifi kabul ederek Premier Lig ekibiyle büyük ölçüde anlaşma sağladı!
Bu sezon Premier Lig'e yükselen Fulham kulübü, İspanyol file bekçisi için siyahbeyazlılara ilk olarak 3.5 milyon euro önermişti. Siyah-beyazlılar Fabri için rakamı 6 milyon euro'ya yükseltti.
Siyah-beyazlıların karşı teklifini kabul eden Fulham, siyah-beyazlılarla anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ın son oynadığı Reading maçında kadroya alınmayan Fabri'nin önümüzdeki günlerde kamptan ayrılarak Fulham ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
- 18.7.2018 21:20
- Güncelleme: 19.7.2018 01:43
-
Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
-
Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
-
Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
Beşiktaş Fabri için Fulham'la el sıkıştı! 6 milyon euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.