Beşiktaş Fabri için Fulham'la el sıkıştı! 6 milyon euro... – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Fabri için 'la el sıkıştı! 6 milyon euro...

    Beşiktaş Fabri için Fulham'la el sıkıştı! 6 milyon euro...

    , 'dan gelen 6 milyon euro'luk teklifi kabul ederek ekibiyle büyük ölçüde anlaşma sağladı!

    Yıldız oyuncularına menajerler aracılığıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinden bir çok teklif alan 'ta kaleci Fabri'ye gelen 6 milyon euroluk teklif Beşiktaş tarafından kabul edildi.

    Bu sezon 'e yükselen kulübü, İspanyol file bekçisi için siyahbeyazlılara ilk olarak 3.5 milyon euro önermişti. Siyah-beyazlılar Fabri için rakamı 6 milyon euro'ya yükseltti.

    Siyah-beyazlıların karşı teklifini kabul eden Fulham, siyah-beyazlılarla anlaşma sağladı.

    Beşiktaş'ın son oynadığı Reading maçında kadroya alınmayan Fabri'nin önümüzdeki günlerde kamptan ayrılarak Fulham ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
    1. 18.7.2018 21:20
    2. Güncelleme: 19.7.2018 01:43
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