Beşiktaş'tan stoper harekatı... Tosic'ten sonra Mitrovic'i de satan Siyah- Beyazlı yönetim Vida'yı da astronomik bir rakamla göndermenin planlarını yapıyor. Bu nedenle yönetim 2 stoper için harekete geçti. Listede Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Fransız Damien Da Silva ilk sırada bulunuyor.