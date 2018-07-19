Beşiktaş Damein Da Silva'nın peşine düştü
Beşiktaş'tan stoper harekatı... Tosic'ten sonra Mitrovic'i de satan Siyah- Beyazlı yönetim Vida'yı da astronomik bir rakamla göndermenin planlarını yapıyor. Bu nedenle yönetim 2 stoper için harekete geçti. Listede Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Fransız Damien Da Silva ilk sırada bulunuyor.
- 19.7.2018 09:08
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