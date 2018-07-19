Beşiktaş Damein Da Silva'nın peşine düştü – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    'nın peşine düştü

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/damein-da-silva?id=f31fbe8b-5482-449e-9cf3-2ca2efa04ba7" class="" rel="tag">Damein Da Silva</a>'nın peşine düştü

    Beşiktaş'tan stoper harekatı... Tosic'ten sonra Mitrovic'i de satan Siyah- Beyazlı yönetim Vida'yı da astronomik bir rakamla göndermenin planlarını yapıyor. Bu nedenle yönetim 2 stoper için harekete geçti. Listede Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Fransız Damien Da Silva ilk sırada bulunuyor.

    1. 19.7.2018 09:08
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