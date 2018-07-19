Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan tatlı sert açıklamalar!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetici arkadaşları Hüseyin Mican ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Avusturya kampını ziyaret etti. Dün sabah yapılan idmanı sana kenarından izleyen ve burada gazetecilerle sohbet eden Başkan Orman, "Herkes işini yapacak. Medya eleştirecek, biz yöneteceğiz, taraftar destekleyecek. Taraftar transfer yapmaya, medya yönetmeye, biz eleştirmeye başlatsak bu iş çorbaya döner. Biz dahil herkes işini be sınırlarını bilecek.. O zaman her şey daha iyi olur" ifadelerini kullandı.
- 19.7.2018
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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