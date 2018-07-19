Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan tatlı sert açıklamalar! – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Başkanı 'dan tatlı sert açıklamalar!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Başkanı <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>'dan tatlı sert açıklamalar!

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetici arkadaşları Hüseyin Mican ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Avusturya kampını ziyaret etti. Dün sabah yapılan idmanı sana kenarından izleyen ve burada gazetecilerle sohbet eden Başkan Orman, "Herkes işini yapacak. Medya eleştirecek, biz yöneteceğiz, taraftar destekleyecek. Taraftar transfer yapmaya, medya yönetmeye, biz eleştirmeye başlatsak bu iş çorbaya döner. Biz dahil herkes işini be sınırlarını bilecek.. O zaman her şey daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

    1. 19.7.2018
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