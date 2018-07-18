Veto edildi – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Veto edildi

    Veto edildi
    'in menajeri Barbosa, "'ın Fernandes'e ilgisi doğru. Ancak Fernandes kulübüyle sözleşmesini uzatmak istiyor" demişti. Bu sözler 'ın Fernandes tavrını netleştirdi. Yöneticiler, Portekizli için "Beşiktaş'ı ne kadar istediğini Fernandes göstersin" diyerek transferi rafa kaldırdılar.
    1. 18.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Veto edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN