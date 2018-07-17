Beşiktaşlı Gary Medel UEFA Avrupa Ligi'ni istiyor

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, yeni sezon öncesinde beIN Sports Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avusturya kampının çok iyi geçtiğini ifade eden Medel, "Çok sıkı çalışıyoruz, çok daha iyi olmalıyız. Öncelikle UEFA Avrupa Ligi ön elemesini geçmek istiyoruz. Takımda atmosfer çok iyi, çalışmalardan çok keyif alıyoruz. Seviyemizi arttırmalıyız, hem lige hem de Avrupa'ya hazır olmalıyız" dedi. Medel, "UEFA Avrupa Ligi'nde hedefiniz final mi?" sorusuna "İlk olarak ön elemeyi geçerek, gruplara kalmalıyız. Hedef final değil, hedef şampiyon olmak" diyerek iddialı konuştu. Şilili yıldız takım kadrosu için de, "Ayrılanlar olabilir, yeni katılanlar olabilir. Ne olacağını bilmiyoruz. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



