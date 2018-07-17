Beşiktaşlı Gary Medel UEFA Avrupa Ligi'ni istiyor
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, yeni sezon öncesinde beIN Sports Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avusturya kampının çok iyi geçtiğini ifade eden Medel, "Çok sıkı çalışıyoruz, çok daha iyi olmalıyız. Öncelikle UEFA Avrupa Ligi ön elemesini geçmek istiyoruz. Takımda atmosfer çok iyi, çalışmalardan çok keyif alıyoruz. Seviyemizi arttırmalıyız, hem lige hem de Avrupa'ya hazır olmalıyız" dedi. Medel, "UEFA Avrupa Ligi'nde hedefiniz final mi?" sorusuna "İlk olarak ön elemeyi geçerek, gruplara kalmalıyız. Hedef final değil, hedef şampiyon olmak" diyerek iddialı konuştu. Şilili yıldız takım kadrosu için de, "Ayrılanlar olabilir, yeni katılanlar olabilir. Ne olacağını bilmiyoruz. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Beşiktaşlı Gary Medel UEFA Avrupa Ligi'ni istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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