Negredo’ya Guti desteği – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    ’ya desteği

    Negredo’ya Guti desteği

    'in Slovakya'ya götürmediği, kampına geldiğinde ise "Sakat oyuncunun burada ne işi var" dediği 'ya, yeni yardımcı antrenör sahip çıktı.

    'in Slovakya'ya götürmediği, kampına geldiğinde ise "Sakat oyuncunun burada ne işi var" dediği 'ya, yeni yardımcı antrenör sahip çıktı. İspanyol hocanın Şenol Güneş'e, Negredo'nun kalması durumunda kendisinden çok iyi bir performans beklediğini anlattığı bildirildi.

    1. 16.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Negredo’ya Guti desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN