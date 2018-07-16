Negredo’ya Guti desteği

Şenol Güneş'in Slovakya'ya götürmediği, Avusturya kampına geldiğinde ise "Sakat oyuncunun burada ne işi var" dediği Negredo'ya, yeni yardımcı antrenör Guti sahip çıktı. İspanyol hocanın Şenol Güneş'e, Negredo'nun kalması durumunda kendisinden çok iyi bir performans beklediğini anlattığı bildirildi.