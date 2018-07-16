Şenol Güneş'in Slovakya'ya götürmediği, Avusturya kampına geldiğinde ise "Sakat oyuncunun burada ne işi var" dediği Negredo'ya, yeni yardımcı antrenör Guti sahip çıktı.
Şenol Güneş'in Slovakya'ya götürmediği, Avusturya kampına geldiğinde ise "Sakat oyuncunun burada ne işi var" dediği Negredo'ya, yeni yardımcı antrenör Guti sahip çıktı. İspanyol hocanın Şenol Güneş'e, Negredo'nun kalması durumunda kendisinden çok iyi bir performans beklediğini anlattığı bildirildi.
- 16.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
Negredo’ya Guti desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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