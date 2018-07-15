Beşiktaş hazırlık maçında CSKA Moskova'ya 4-1 yenildi ÖZET

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yla karşılaştı. Saat 15:00'te başlayan ve SporSmart'tan naklen yayımlanan maçta Beşiktaş, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-1 yenik ayrıldı. Beşiktaş'ın tek golünü 8. dakikada Tolgay Arslan atarken, CSKA Moskova'nın gollerini 16. dakika Chalov, 27. dakikada Astemir Gordyushenko, 53. dakikada Mitrovic (K.K), ve 75. dakika Dmitri Efremov kaydetti. Siyah-beyazlılar ilk hazırlık maçında ise S. Donetsk ile 0-0 berabere kalmıştı.



Beşiktaş, Avusturya kampı sürecinde 17 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Reading ve 20 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.