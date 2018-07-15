Beşiktaş hazırlık maçında CSKA Moskova'ya 4-1 yenildi ÖZET
Beşiktaş, Avusturya kampında CSKA Moskova'yla karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yla karşılaştı. Saat 15:00'te başlayan ve SporSmart'tan naklen yayımlanan maçta Beşiktaş, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-1 yenik ayrıldı. Beşiktaş'ın tek golünü 8. dakikada Tolgay Arslan atarken, CSKA Moskova'nın gollerini 16. dakika Chalov, 27. dakikada Astemir Gordyushenko, 53. dakikada Mitrovic (K.K), ve 75. dakika Dmitri Efremov kaydetti. Siyah-beyazlılar ilk hazırlık maçında ise S. Donetsk ile 0-0 berabere kalmıştı.
Beşiktaş, Avusturya kampı sürecinde 17 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Reading ve 20 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.
- 15.7.2018 15:06
- Güncelleme: 15.7.2018 17:18
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
Beşiktaş hazırlık maçında CSKA Moskova'ya 4-1 yenildi ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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