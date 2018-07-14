Ve Negredo topla buluştu – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Ve topla buluştu

    Ve <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a> topla buluştu

    Sakatlığı sebebiyle Slovakya kampına götürülmeyen, kampında kafileye dahil olan Alvaro topla buluştu.

    Sakatlığı sebebiyle Slovakya kampına götürülmeyen, kampında kafileye dahil olan Alvaro topla buluştu. Bireysel Performans Antrenörü Dolu Arslan yönetiminde özel bir çalışmaya tabi tutulan , ikinci bölümde de kondisyon yüklemelerine katıldı.

    1. 14.7.2018
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