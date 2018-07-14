Sakatlığı sebebiyle Slovakya kampına götürülmeyen, Avusturya kampında kafileye dahil olan Alvaro Negredo topla buluştu. Bireysel Performans Antrenörü Dolu Arslan yönetiminde özel bir çalışmaya tabi tutulan Negredo, ikinci bölümde de kondisyon yüklemelerine katıldı.