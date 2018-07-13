Milan Badelj sürprizi – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    sürprizi

    <a href="/index/milan-badelj?id=ddf21981-e189-4379-bd65-92a79db31b8b" class="" rel="tag">Milan Badelj</a> sürprizi

    Siyah-beyazlı yönetimi, Hırvat ön libero 'i gündemine aldı.

    Siyah-beyazlı yönetimi, Hırvat ön libero 'i gündemine aldı. yönetimi, ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan milli futbolcu ile sonrasında görüşme kararı aldı. Menajarler aracılığıyla 'a önerilen 29 yaşındaki yıldız için siyah- beyazlıların Vida üzerinden bir teklif yapması bekleniyor.

    1. 13.7.2018
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