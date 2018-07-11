Guti Beşiktaş kampına katıldı!
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    Guti kampına katıldı!

    Guti <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> kampına katıldı!

    'ın yardımcı antrenör olarak anlaştığı Guti Hernandez, kampa katıldı

    'ın yardımcı antrenör olarak anlaştığı Guti, takımın kampına katıldı.
    1. 11.7.2018 15:31
    2. Güncelleme: 11.7.2018 15:57
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