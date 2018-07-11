Beşiktaş'ta Negredo kampa katılıyor – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    'ta kampa katılıyor

    Beşiktaş'ta Negredo kampa katılıyor

    İspanyol golcü , kamp için kafilesine katıldı.

    'ta teknik direktör 'in bu sezon bizimle olmayacak diyerek belirttiği Alvaro , konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Slovakya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Negredo, Avusturya kampı için kafileye katıldı.

    Beşiktaş, Slovakya kampını tamamladı. Siyah-beyazlı takım sezon öncesi ikinci kamp etabını Avusturya'da yapacak. Beşiktaş'ta İspanyol golcü Alvaro Negredo kamp kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli oyuncu Avusturya kampında takımla birlikte çalışacak.

    1. 11.7.2018 10:16
    2. Güncelleme: 11.7.2018 11:14
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