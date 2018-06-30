Şenol Güneş: Negredo ve Love gidecek – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
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    : ve Love gidecek

    Şenol Güneş: Negredo ve Love gidecek

    bizimle olmayacak, bu kesin. Zaten pahalı bir oyuncu. Ona da yazık, başka bir takımda gidip oynasın. Love çok iyi, her tarafı futbolcu ama son üç maçta taraftarlarla da bağı koptu! “ ekonomik olarak çok mümkün değil. Trabzon’un değil ama Burak Yılmaz’ın parasını verebilir miyiz, asıl sorun burada! Oğuzhan bizimle kalacak. ’a git dedim!.. Forvet mevkiine mutlaka takviye yapacağız. ve Aboubakar’ın ismi geçiyor. İkisini de isterim fakat Gomez düştü. Aboubakar iyi fakat çok para. Mali açıdan hiç de kolay değil

    Beşiktaş Şenol Güneş, yeni sezon öncesinde yaptığı basın toplantısıyla gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Transferi anlatan Güneş, Negredo ve Love'un yeni sezonda takımda olmayacağını resmen söyledi. İspanyol forveti yeni sezonda kesinlikle düşünmediğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Alvaro bizimle olmayacak, bunu açıkça söyleyeyim. İyi oyuncu ancak biz gereken katkıyı alamadık. Negredo'nun gitmesi onun da yararına olacak. Negredo'nun yedek kulübesinde durması kulübe mali açıdan da büyük zarar verir. Santrfor alırsam Negredo'yu ne yapacağım ki ben, zaten pahalı bir oyuncu. İyi de bir oyuncu, ona da yazık, gidip başka bir takımda oynasın. Yazık günah Negredo'ya gitsin, oynasın. 26 Temmuz'a kadar dalgalanmalar olacak" açıklamasında bulundu.

    ?ÖZGÜVENİNİ KAYBETTİ
    , geçen sezon ara transferde takıma dahil olan Vagner Love'un de yeni sezonda düşünülmediğini ifade etti. Güneş, "Vagner Love çok iyi, müthiş bir oyuncu; ancak olmadı, katkı sağlayamadı. Adamın her tarafı futbolcu fakat geçen sezon üç maçta taraftar ile arasındaki bağ koptu. Birkaç maç kötü oynayınca özgüven kaybetti. Kulüp bulursa gitmesinde yarar var, onun durumunu zorlamıyorum" diye konuştu. Tıpkı Vagner Love gibi devre arasında transfer edilen Cyle Larin'in de eksikleri olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Larin genç oyuncu, yaptıkları ile güven katıyor. Yetenek olarak Cyle Larin mi, Vagner Love mu dersen; Vagner derim. Eksikleri var, sizler bunu görmediniz. Kafa toplarında eksikleri var. Sol ayağı zayıf" yorumunu yaptı.

    BENİM 1 NUMARAM NECİP
    Güneş, sözleşmesi uzatılan Oğuzhan'dan yeni sezonda çok umutlu olduğunu dile getirdi ve şöyle devam etti: "Oğuzhan gitmeyecek ve kendisinden bu sezon çok büyük bir beklenti içerisindeyim. Geçen sezon yapamadıklarını bu sezon yapmak zorunda Oğuzhan. Kim gelecek, gidecek göreceğiz, başkan karar verecek, bizim önümüze gelecek. Kampta bazı değişiklikler olabilir, bunu göreceğiz. Tolgay'la konuştum. Ona 'Seni istiyorlarsa git. Ben seni oynatmayacağım' dedim. 'Sen benim babamsın' dedi. 'Ne babası' dedim! Oynattığım zaman ağzını açmıyor. Oynatmadığım zaman şikayet ediyor, buna hakkın var mı? Benim için 1 numara Necip'tir. Oynamasa da oynayacağı zamanı bekliyor. Haksızlık etmediğimi biliyor."


    Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, siyah-beyazlı takıma döneceği iddia edilen Vincent Aboubakar ve Mario Gomez hakkında da konuştu. Forvet bölgesinde eksiklikleri olduğunu belirten Güneş, "İkisini de isterim ama düştü. Vincent Aboubakar çok iyi oyuncu ama şu anda çok zor. Alabilseydik zaten zamanında alırdık, çok para. Aboubakar bize olmaz. Mali açıdan zor. Olsa farklı yerlerde de kullanıyordu. Mesela Vagner Love'u açığa atamıyorum ama Vincnet Aboubakar'ı atıyordum. Elimde tam 4 forvetim vardı fakat şu anda eksik durumdayız. Kararları başkan kendisi alıyor, son kararı kendisi veriyor, bizimle paylaşıyor. Para arıyor, bazen bulamıyor, uğraşıyor. Yönetimimiz zorlukları çok iyi biliyor, bizden daha da iyi biliyor. Geldiğimden daha kötü bir durum yok" şeklinde konuştu.

    LENS'İ ELDEN ÇIKARABİLİRİZ
    GÜNEŞ, Avrupa Ligi maçlarına ellerindeki kadro ile çıkacaklarını ifade etti. Kiralıktan geri dönen Mitrovic'in durumunu henüz bilemediğini ifade eden tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Stoperde sıkıntımız var, kim gelecek bilmiyorum. Bazılarını kampa kalacağız, ilk maça böyle çıkacağız. Hedef olarak söylersem, bu turu geçeceğimizi düşünüyorum. ve Ryan Babel'in durumunu bilmiyoruz. Jeremain Lens de iyi bir oyuncu, başkan ile konuştuğum konulardan biri de oydu. Lens'in maliyeti yüksek, eğer Babel ve Quaresma kalacaksa Lens'i de elden çıkartabiliriz. Orkan Çınar'ı tutarız. Ricardo Quaresma, Türkiye'ye örnek. 36 yaşında adam bakın nasıl oynuyor. En çok eleştirdiğim adam, en çok övdüğüm adam oldu. Beni sevmese de olur ama seviyor!"

    ALTERNATİF İÇİN ERSAN'I İSTEDİM?
    Ersan Adem Gülüm'ün futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini söyleyen Şenol Güneş, tecrübeli oyuncuya sıcak baktığını söyledi. Güneş, "Sol stoperimiz yok. Bir tane alternatif için Ersan'ı istiyorum. Mitrovic giderse Fatih tek olacak. Ersan'ın işi bedava olacaksa bizim işimize gelir. Sürekli stoper alıp, satıyoruz. Pepe ve Vida kaldı mı zaten sorun olmaz, Ersan Adem de Beşiktaş'ta bırakmak istiyor, takıma da ağabeylik yapar, bize katkı sağlayabilir. Pepe gitti, Vida gitti de Ersan'ı alalım demiyorum ama antrenmanda bile sol stoperimiz yok. Ersan olursa da bizim işimizi görür" dedi. Hem sağ bek hem de stoperde oynayabilen Basel'den Lang'ı istediklerini ancak onun da Bundesliga'ya gittiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Rafael ve Opare gündemde yok. Gökhan bu sene ya oynayacak ya da gidecek. Yönetimden eldeki 15 oyuncuya hiç dokunmamalarını istedim. Diğer 5 oyuncuyu satabileceklerini söyledim" diye konuştu.

    ATİBA 1 YIL DAHA BİZİMLE KALABİLİR
    Beşiktaş'ın başarılı hocası Şenol Güneş, Atiba ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını beklediğini söyledi. Güneş, "Atiba'nın 1 yıl daha kalmasından yanayım. Atiba da kalmak istiyor ve şu anda da görüşüyorlar. Bir sene sonra da futbolu bırakacak ve daha sonra burada da devam eder diye düşünüyorum. Bizim için kayıp olmaz" yorumunu yaptı.

    FUTBOL ÖNCELİKLE 'KEYİF' VERMELİ
    Önümüzdeki sezon futbolun keyif vermesi gerektiğini belirten Şenol Güneş, "Gelen taraftar oynanan oyundan keyif almıyorsa işimizi iyi yapmıyoruz demektir" dedi. Güneş "Son dönemlerde Talisca ve Tosic gitti. Elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz. Giden oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yanlışlarımız da oldu. Ben gelenlere bakacağım" diye konuştu.

    HAKKI YALÇIN'I OKUYUN!
    Teknik direktör Şenol Güneş, dünkü basın toplantısında gazetemiz yazarlarından Hakkı Yalçın'dan da övgüyle bahsetti. Güneş, Yalçın'ın dünkü gazetede çıkan, "Kural VAR, ama vicdan yok!" başlıklı yazısı için, "Video hakem ile ilgili Hakkı Yalçın çok güzel bir yazı yazdı bugün (dün). Vicdan daha önemli. Bir tarafı koruyacağın hissi vermemek önemli. Mutlaka okumanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
    1. 30.6.2018
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