Şenol Güneş: Negredo ve Love gidecek
“Negredo bizimle olmayacak, bu kesin. Zaten pahalı bir oyuncu. Ona da yazık, başka bir takımda gidip oynasın. Love çok iyi, her tarafı futbolcu ama son üç maçta taraftarlarla da bağı koptu! “Burak Yılmaz ekonomik olarak çok mümkün değil. Trabzon’un değil ama Burak Yılmaz’ın parasını verebilir miyiz, asıl sorun burada! Oğuzhan bizimle kalacak. Tolgay Arslan’a git dedim!.. Forvet mevkiine mutlaka takviye yapacağız. Mario Gomez ve Aboubakar’ın ismi geçiyor. İkisini de isterim fakat Gomez düştü. Aboubakar iyi fakat çok para. Mali açıdan hiç de kolay değil
?ÖZGÜVENİNİ KAYBETTİ
ŞENOL Güneş, geçen sezon ara transferde takıma dahil olan Vagner Love'un de yeni sezonda düşünülmediğini ifade etti. Güneş, "Vagner Love çok iyi, müthiş bir oyuncu; ancak olmadı, katkı sağlayamadı. Adamın her tarafı futbolcu fakat geçen sezon üç maçta taraftar ile arasındaki bağ koptu. Birkaç maç kötü oynayınca özgüven kaybetti. Kulüp bulursa gitmesinde yarar var, onun durumunu zorlamıyorum" diye konuştu. Tıpkı Vagner Love gibi devre arasında transfer edilen Cyle Larin'in de eksikleri olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Larin genç oyuncu, yaptıkları ile güven katıyor. Yetenek olarak Cyle Larin mi, Vagner Love mu dersen; Vagner derim. Eksikleri var, sizler bunu görmediniz. Kafa toplarında eksikleri var. Sol ayağı zayıf" yorumunu yaptı.
BENİM 1 NUMARAM NECİP
Güneş, sözleşmesi uzatılan Oğuzhan'dan yeni sezonda çok umutlu olduğunu dile getirdi ve şöyle devam etti: "Oğuzhan gitmeyecek ve kendisinden bu sezon çok büyük bir beklenti içerisindeyim. Geçen sezon yapamadıklarını bu sezon yapmak zorunda Oğuzhan. Kim gelecek, gidecek göreceğiz, başkan karar verecek, bizim önümüze gelecek. Kampta bazı değişiklikler olabilir, bunu göreceğiz. Tolgay'la konuştum. Ona 'Seni istiyorlarsa git. Ben seni oynatmayacağım' dedim. 'Sen benim babamsın' dedi. 'Ne babası' dedim! Oynattığım zaman ağzını açmıyor. Oynatmadığım zaman şikayet ediyor, buna hakkın var mı? Benim için 1 numara Necip'tir. Oynamasa da oynayacağı zamanı bekliyor. Haksızlık etmediğimi biliyor."
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, siyah-beyazlı takıma döneceği iddia edilen Vincent Aboubakar ve Mario Gomez hakkında da konuştu. Forvet bölgesinde eksiklikleri olduğunu belirten Güneş, "İkisini de isterim ama Mario Gomez düştü. Vincent Aboubakar çok iyi oyuncu ama şu anda çok zor. Alabilseydik zaten zamanında alırdık, çok para. Aboubakar bize olmaz. Mali açıdan zor. Olsa farklı yerlerde de kullanıyordu. Mesela Vagner Love'u açığa atamıyorum ama Vincnet Aboubakar'ı atıyordum. Elimde tam 4 forvetim vardı fakat şu anda eksik durumdayız. Kararları başkan Fikret Orman kendisi alıyor, son kararı kendisi veriyor, bizimle paylaşıyor. Para arıyor, bazen bulamıyor, uğraşıyor. Yönetimimiz zorlukları çok iyi biliyor, bizden daha da iyi biliyor. Geldiğimden daha kötü bir durum yok" şeklinde konuştu.
LENS'İ ELDEN ÇIKARABİLİRİZ
GÜNEŞ, Avrupa Ligi maçlarına ellerindeki kadro ile çıkacaklarını ifade etti. Kiralıktan geri dönen Mitrovic'in durumunu henüz bilemediğini ifade eden tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Stoperde sıkıntımız var, kim gelecek bilmiyorum. Bazılarını kampa kalacağız, ilk maça böyle çıkacağız. Hedef olarak söylersem, bu turu geçeceğimizi düşünüyorum. Ricardo Quaresma ve Ryan Babel'in durumunu bilmiyoruz. Jeremain Lens de iyi bir oyuncu, başkan ile konuştuğum konulardan biri de oydu. Lens'in maliyeti yüksek, eğer Babel ve Quaresma kalacaksa Lens'i de elden çıkartabiliriz. Orkan Çınar'ı tutarız. Ricardo Quaresma, Türkiye'ye örnek. 36 yaşında adam bakın nasıl oynuyor. En çok eleştirdiğim adam, en çok övdüğüm adam oldu. Beni sevmese de olur ama seviyor!"
ALTERNATİF İÇİN ERSAN'I İSTEDİM?
Ersan Adem Gülüm'ün futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini söyleyen Şenol Güneş, tecrübeli oyuncuya sıcak baktığını söyledi. Güneş, "Sol stoperimiz yok. Bir tane alternatif için Ersan'ı istiyorum. Mitrovic giderse Fatih tek olacak. Ersan'ın işi bedava olacaksa bizim işimize gelir. Sürekli stoper alıp, satıyoruz. Pepe ve Vida kaldı mı zaten sorun olmaz, Ersan Adem de Beşiktaş'ta bırakmak istiyor, takıma da ağabeylik yapar, bize katkı sağlayabilir. Pepe gitti, Vida gitti de Ersan'ı alalım demiyorum ama antrenmanda bile sol stoperimiz yok. Ersan olursa da bizim işimizi görür" dedi. Hem sağ bek hem de stoperde oynayabilen Basel'den Lang'ı istediklerini ancak onun da Bundesliga'ya gittiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Rafael ve Opare gündemde yok. Gökhan bu sene ya oynayacak ya da gidecek. Yönetimden eldeki 15 oyuncuya hiç dokunmamalarını istedim. Diğer 5 oyuncuyu satabileceklerini söyledim" diye konuştu.
ATİBA 1 YIL DAHA BİZİMLE KALABİLİR
Beşiktaş'ın başarılı hocası Şenol Güneş, Atiba ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını beklediğini söyledi. Güneş, "Atiba'nın 1 yıl daha kalmasından yanayım. Atiba da kalmak istiyor ve şu anda da görüşüyorlar. Bir sene sonra da futbolu bırakacak ve daha sonra burada da devam eder diye düşünüyorum. Bizim için kayıp olmaz" yorumunu yaptı.
FUTBOL ÖNCELİKLE 'KEYİF' VERMELİ
Önümüzdeki sezon futbolun keyif vermesi gerektiğini belirten Şenol Güneş, "Gelen taraftar oynanan oyundan keyif almıyorsa işimizi iyi yapmıyoruz demektir" dedi. Güneş "Son dönemlerde Talisca ve Tosic gitti. Elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz. Giden oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yanlışlarımız da oldu. Ben gelenlere bakacağım" diye konuştu.
HAKKI YALÇIN'I OKUYUN!
Teknik direktör Şenol Güneş, dünkü basın toplantısında gazetemiz yazarlarından Hakkı Yalçın'dan da övgüyle bahsetti. Güneş, Yalçın'ın dünkü gazetede çıkan, "Kural VAR, ama vicdan yok!" başlıklı yazısı için, "Video hakem ile ilgili Hakkı Yalçın çok güzel bir yazı yazdı bugün (dün). Vicdan daha önemli. Bir tarafı koruyacağın hissi vermemek önemli. Mutlaka okumanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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