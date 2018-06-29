Alvaro Negredo'nun yeni takımı belli oldu!
Beşiktaş'ta transfer söylentileri arka arkaya gelmeye başladı.Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, bugün yaptığı açıklamada Negredo'yu kadroda düşünmediğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından Negredo'nun yeni takımı belli oldu...
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