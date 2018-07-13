Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş kararını verdi! Medel ve Necip stopere... – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    teknik direktörü kararını verdi! ve Necip stopere...

    Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş kararını verdi! Medel ve Necip stopere...

    , sezonun ilk resmi maçını 26 Temmuz'da Avrupa Ligi'nde oynayacak.

    , sezonun ilk resmi maçını 26 Temmuz'da Avrupa Ligi'nde oynayacak. 15 gün sonra oynanacak maçta , transferini beklediği forvetinin yanı sıra Quaresma, ve Vida'yı da kullanamayacak. Tecrübeli teknik adam stoperde Mitrovic, , Fatih ve Necip üzerinde dururken; ilk maça Necip ve Medel'i hazırladığı bildirildi.

    1. 13.7.2018
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