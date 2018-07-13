Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş kararını verdi! Medel ve Necip stopere...

Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçını 26 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak. 15 gün sonra oynanacak maçta Şenol Güneş, transferini beklediği forvetinin yanı sıra Quaresma, Pepe ve Vida'yı da kullanamayacak. Tecrübeli teknik adam stoperde Mitrovic, Medel, Fatih ve Necip üzerinde dururken; ilk maça Necip ve Medel'i hazırladığı bildirildi.