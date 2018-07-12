Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçını Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile yapacak. Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sıkı bir şekilde yürüten Beşiktaş, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında bugün TSİ 18.00'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele Wolfsberg Lavanttal Arena'da oynanacak. D Smart'tan yayınlanacak olan mücadeleyi, Avusturya'daki siyah-beyazlı taraftarlar da izleyebilecek. Siyah-Beyazlılar bir diğer hazırlık maçında ise, 15 Temmuz Pazar günü Graz Merkur Arena'da TSİ 15.00'te CSKA Moskova ile karşılaşacak.
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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