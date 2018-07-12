Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sıkı bir şekilde yürüten Beşiktaş, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında bugün TSİ 18.00'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele Wolfsberg Lavanttal Arena'da oynanacak. D Smart'tan yayınlanacak olan mücadeleyi, Avusturya'daki siyah-beyazlı taraftarlar da izleyebilecek. Siyah-Beyazlılar bir diğer hazırlık maçında ise, 15 Temmuz Pazar günü Graz Merkur Arena'da TSİ 15.00'te CSKA Moskova ile karşılaşacak.