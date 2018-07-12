Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> - <a href="/index/shakhtar-donetsk?id=5f84821c-f58e-434e-8f3a-424472da2c32" class="" rel="tag">Shakhtar Donetsk</a> maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    Yeni sezon hazırlıkları 'da sürdüren , buradaki ilk hazırlık maçını temsilcisi ile yapacak. Peki, - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sıkı bir şekilde yürüten , 'daki ilk hazırlık maçında bugün 18.00'da ile karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele Wolfsberg Lavanttal Arena'da oynanacak. D Smart'tan yayınlanacak olan mücadeleyi, 'daki siyah-beyazlı taraftarlar da izleyebilecek. Siyah-Beyazlılar bir diğer hazırlık maçında ise, 15 Temmuz Pazar günü Graz Merkur Arena'da 15.00'te CSKA Moskova ile karşılaşacak.

    1. 12.7.2018
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