BBC Sport’a göre Swansea'li Andre Ayew Beşiktaş’ta – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Sport’a göre Swansea'li ’ta

    <a href="/index/bbc?id=8db551f0-533a-4d93-b43f-4a83e789e0b2" class="" rel="tag">BBC</a> Sport’a göre Swansea'li <a href="/index/andre-ayew?id=6fc8fc42-5851-476d-a6e2-2d073af8f3b3" class="" rel="tag">Andre Ayew</a> <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’ta

    'ın peşinde olduğu konusunda İngiliz ekibi Swansea ile anlaştığı belirtildi.

    'ın peşinde olduğu konusunda İngiliz ekibi Swansea ile anlaştığı belirtildi. Sport'un haberine göre, oyuncuyu kiralamak için kulübüyle ve kendisiyle anlaşmaya vardı ve Ayew'in, 'a taşınmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Siyah-Beyazlı ekibin oyuncuyu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığı da belirtildi.

    HAKİMİ DORTMUND'TA
    Beşiktaş'ın gözdesi B. ile anlaştı. , Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Faslı futbolcu Achraf Hakimi'yi 2 yıllığına 'den kiraladı. Ligi'nde geçen sezon 9 kez forması giyerek 2 gol atan Hakimi, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez oynamıştı. Hakimi, 'daki 'nda Fas 'nın tüm maçlarında forma giydi.

    1. 12.7.2018
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