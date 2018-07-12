BBC Sport’a göre Swansea'li Andre Ayew Beşiktaş’ta
Beşiktaş'ın peşinde olduğu Andre Ayew konusunda İngiliz ekibi Swansea ile anlaştığı belirtildi.
Beşiktaş'ın peşinde olduğu Andre Ayew konusunda İngiliz ekibi Swansea ile anlaştığı belirtildi. BBC Sport'un haberine göre, Beşiktaş oyuncuyu kiralamak için kulübüyle ve kendisiyle anlaşmaya vardı ve Ayew'in, İstanbul'a taşınmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Siyah-Beyazlı ekibin oyuncuyu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığı da belirtildi.
HAKİMİ DORTMUND'TA
Beşiktaş'ın gözdesi B. Dortmund ile anlaştı. Dortmund, Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Faslı futbolcu Achraf Hakimi'yi 2 yıllığına Real Madrid'den kiraladı. İspanya Ligi'nde geçen sezon 9 kez Real Madrid forması giyerek 2 gol atan Hakimi, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez oynamıştı. Hakimi, Rusya'daki Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın tüm maçlarında forma giydi.
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
BBC Sport’a göre Swansea'li Andre Ayew Beşiktaş’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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