Şenol Güneş: "Hadsizlik yapmam ama bana hadsizlik yapana..."
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni yardımcıları İlhan Mansız ve Guti ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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