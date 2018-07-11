Beşiktaş'ın ilgilendiği Andre Ayew kimdir?
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    'ın ilgilendiği kimdir?

    Beşiktaş'ın ilgilendiği Andre Ayew kimdir?

    'ın ilgilendiği 'i yakından tanıyalım

    17 Aralık 1989 tarihinde 'da doğan Ayew'in tam ismi Andre Morgan Rami Ayew'dir. Gana asıllı futbolcu, 'nın TSV 1860 Münih takımının altyapısında futbola başladı.

    Bir dönem Gana'ya, babasının sahibi olduğu Nania kulübünde oynayan Ayew, 2005 yılında Fransa'ya dönerek Marsilya altyapısına katıldı. 2007 yılında bu kulüpte profesyonelliğe geçen Ayew, 2008 yılında Lorient'e, 2009'da ise Arles'e kiralandı.

    MARSILYA'DA PARLADI
    Ayew, 2010'dan itibaren Marsilya'da kadronun önemli isimlerinden biri olmaya başladı ve sergilediği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Marsilya forması altında 209 maça çıkan yıldız futbolcu 60 gol, 25 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı.

    2015 yazında İngiliz takımı, bonservis bedeli ödemeden 'i kadrosuna dahil etti. Burada geçen bir yılın ardından onun için 24.1 milyon Euro bonservis ödedi ve Ayew'i renklerine bağladı.

    PREMIER LİG'DE BEKLENENİ VEREMEDİ
    Ocak 2018'de Swansea City eski oyuncusu Ayew için 22,8 milyon Euro ödedi. Geride kalan sezonda West Ham ve Swansea formalarıyla toplamda 36 maça çıkan Andre Ayew, bu maçlarda 6 gol, 5 asist yaptı.

    1. 11.7.2018 10:24
    2. Güncelleme: 11.7.2018 10:35
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