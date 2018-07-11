Beşiktaş'ın ilgilendiği Andre Ayew kimdir?
Beşiktaş'ın ilgilendiği Andre Ayew'i yakından tanıyalım
17 Aralık 1989 tarihinde Fransa'da doğan Ayew'in tam ismi Andre Morgan Rami Ayew'dir. Gana asıllı futbolcu, Almanya'nın TSV 1860 Münih takımının altyapısında futbola başladı.
Bir dönem Gana'ya, babasının sahibi olduğu Nania kulübünde oynayan Ayew, 2005 yılında Fransa'ya dönerek Marsilya altyapısına katıldı. 2007 yılında bu kulüpte profesyonelliğe geçen Ayew, 2008 yılında Lorient'e, 2009'da ise Arles'e kiralandı.
MARSILYA'DA PARLADI
Ayew, 2010'dan itibaren Marsilya'da kadronun önemli isimlerinden biri olmaya başladı ve sergilediği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Marsilya forması altında 209 maça çıkan yıldız futbolcu 60 gol, 25 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı.
2015 yazında İngiliz Swansea City takımı, bonservis bedeli ödemeden Andre Ayew'i kadrosuna dahil etti. Burada geçen bir yılın ardından West Ham United onun için 24.1 milyon Euro bonservis ödedi ve Ayew'i renklerine bağladı.
PREMIER LİG'DE BEKLENENİ VEREMEDİ
Ocak 2018'de Swansea City eski oyuncusu Ayew için 22,8 milyon Euro ödedi. Geride kalan sezonda West Ham ve Swansea formalarıyla toplamda 36 maça çıkan Andre Ayew, bu maçlarda 6 gol, 5 asist yaptı.
- 11.7.2018 10:24
- Güncelleme: 11.7.2018 10:35
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Beşiktaş'ın ilgilendiği Andre Ayew kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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