4x4’lük Kartal

Siyah-beyazlıların, Slovakya'daki ilk yurt dışı kampı Gyirmot maçıyla sona erdi. Kartal, baştan sona üstün oynadığı mücadelede rakibini 4-1 mağlup ederken sahanın yıldızı yine Vagner Love oldu. Macar 2. Ligi'ni 6. bitiren Gyirmot'a ilk golü 21. dakikada Love kaydetti. 40'ta Oğuzhan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Babel kaçırdı.



VAGNER LOVE FARKI

İkinci yarıda Oğuzhan 49. dakikada meşin yuvarlağı müthiş bir vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0. Dakikalar 72'yi gösterirken Love bir kez daha sahne aldı ve skoru 3-0'a taşıdı. 74'te Babel'in golüyle skor 4-0 oldu. 89'da Gyirmot, Lazar ile tek golünü kaydetti. Beşiktaş, ikinci hazırlık maçını 4-1 kazandı.



NASIL OYNADILAR?

LOVE - Maçın yıldızıydı.. 4-4-2 sisteminde iyice patladı. Şenol Güneş'in gözüne girdi. Satış yolunu tıkadı. Şu an takımın en formda ismi.

TOLGAY - Müthiş bir ara pası attı. 4-4-2 sisitemi ona da yarayacak gözüküyor. Şenol Güneş'in bu sezon denediği sisteme çok çabuk uyum sağladı.

NECİP - Beşiktaş'ta forma bulduğu zaman işini yapan, oturduğu zaman sorun çıkarmayan Necip bu sezon da formda. Tam bir savaşcı gibi oynadı.

BABEL - Brezilya'dan teklif alan Babel basın toplantısında da zam istemişti. Ancak tam bir profesyonel. Sahada yine işini yaptı.



BU LOVE KALIR - Mini yorum Fatih DOĞAN

Şenol Güneş'in oynatmayı düşündüğü 4-4-2 sistemi yavaş yavaş oturuyor. Bu sistem Vagner Love'a yaradı. Güneş, Love-Larin ikilisinin arkasına daha güçlü bir orta dörtlü kurdu. Lens, Tolgay, Oğuzhan, Babel.. Sağ ve sol beklerin sürekli oyunun içinde olmasının isteyen Güneş istediği kıvılcımları gördü.. Love'ın attığı goller Beşiktaş'ta kalış vizesi gibiydi. Oyundan çıkarken Love'ın Güneş tarafından elinin sıkılarak karşılanması çok önemliydi. Maliyeti kadar para teklif edilemezse Güneş, Love'u bırakmaz. Dün Oğuzhan'ı, Necip'i, Mertcan'ı da çok beğendim. Lens'i vasat, Babel'i de iyi gördüm.

